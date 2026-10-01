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Италия съкрати списъка със стадиони за Евро 2032: Останаха 13 града и 14 съоръжения

Италия съкрати списъка със стадиони за Евро 2032: Останаха 13 града и 14 съоръжения

1 Октомври, 2026 10:14 458 0

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УЕФА ще направи финалния избор и ще одобрява точно пет стадиона от италианска страна

Италия съкрати списъка със стадиони за Евро 2032: Останаха 13 града и 14 съоръжения - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италианската футболна федерация изпрати до УЕФА обновен и официален списък с потенциалните градове и стадиони, които да домакинстват на Европейското първенство по футбол през 2032 г. Турнирът ще се проведе съвместно между Италия и Турция.

В актуализираната документация са включени общо 13 града и 14 съоръжения. От тях УЕФА ще направи финалния избор и ще одобрява точно пет стадиона от италианска страна, а останалите пет ще бъдат разположени на територията на Турция.

В новата версия на проектния списък са отпаднали две предложения. Планът за изграждане на нов стадион за Наполи е премахнат, като Неапол остава в надпреварата единствено с настоящия си дом „Диего Армандо Марадона“. Проектът на Лацио за обновяването на стадион „Фламино“ също е изключен от окончателната селекция. Така Рим се оказва единственият град с две кандидатури – националния „Олимпико“ и новия проект на Рома в квартал „Пиетралата“.

Към момента 13-те италиански града, които се борят за домакинство, са: Бари, Болоня, Каляри, Флоренция, Генуа, Лече, Милано, Неапол, Палермо, Рим, Салерно, Торино и Верона.

Проектите на Болоня и Верона са сред най-актуалните в списъка, като местните общини се надяват пълната модернизация на съоръженията да приключи навреме за европейския шампионат.


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