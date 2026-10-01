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Испанският вестник AS похвали Хулио Веласкес: Левски прави най-добрия си старт от години

Испанският вестник AS похвали Хулио Веласкес: Левски прави най-добрия си старт от години

1 Октомври, 2026 10:59 403 0

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Авторът на материала Едуардо Бургос Родригес анализира силното начало на кампанията за столичния клуб

Испанският вестник AS похвали Хулио Веласкес: Левски прави най-добрия си старт от години - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испанският авторитетен спортен ежедневник AS публикува обширна статия, посветена на старши треньора на Левски Хулио Веласкес. Повод за вниманието от родината му стана признанието за наставника на „сините“, който бе избран за треньор №1 в анкетата „Футболист на футболистите“.

Авторът на материала Едуардо Бургос Родригес анализира силното начало на кампанията за столичния клуб, изтъквайки стабилното представяне в efbet Лига, което позволява на българския шампион да оглавява класирането. В статията е отделено внимание и на емоционалния инцидент във Враца, където при нулевото равенство срещу местния Ботев испанският специалист в яростта си счупи стъклото на резервната скамейка.

„Реакцията на родения в Саламанка треньор на равенството срещу Ботев Враца в последния мач беше поразителна. В пристъп на разочарование той удари стъкло. И с основание. Дотогава той се радваше на серия от осем поредни победи. Интересен парадокс. Левски се радва на най-добрия си старт от години, но ненаситният апетит на Веласкес за съревнование изисква повече от отбора си“, посочва Родригес в своя анализ.

Журналистът от AS проследява и представянето на Левски в квалификациите на Шампионската лига, като отбелязва силните игри на тима и малкия шанс, който не е достигнал на „сините“ да се класират за същинската същинска фаза на най-престижния европейски клубен турнир.


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