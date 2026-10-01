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Макс Верстапен предложи промяна в уикенд формата на Формула 1

Макс Верстапен предложи промяна в уикенд формата на Формула 1

1 Октомври, 2026 09:50 709 1

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Пилотът отбеляза своя 29-и рожден ден в тесен семеен кръг

Макс Верстапен предложи промяна в уикенд формата на Формула 1 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Четирикратният световен шампион във Формула 1 Макс Верстапен отбеляза своя 29-и рожден ден в тесен семеен кръг, подготвяйки се за поредното състезателно предизвикателство в своя 12-и сезон в Кралските моторни спортни надпревари. Половинката на нидерландския пилот – Кели Пике, сподели емоционални кадри в социалните мрежи, разкривайки специална тематична торта. Върху сладкиша бе изобразено цялото им семейство заедно с домашните им любимци, придружено от надписа „29 години по-късно...“. Бразилският модел добави към публикацията си в Инстаграм и краткото послание: „Честит рожден ден, любов моя“.

Наред с личния си празник, пилотът на Ред Бул сподели своите виждания за състезателния календар и уикенд програмата по време на гостуването си в популярния Ютуб канал P1 with Matt & Tommy. Нидерландецът разкри как според него изглежда перфектният формат от гледна точка на състезателите.

„Пристигаш в събота сутрин, правиш първа свободна тренировка, квалификация и след това състезанието в неделя. Проблемът е, че напълно разбирам защо трябва да се монетизират петък, събота и неделя. Ясно е, че петъкът трябва да е вълнуващ, съботата да е вълнуваща и неделята да е вълнуваща. Разбирам и спринтовия формат, че вероятно е по-забавен за повечето хора на пистата, защото има повече състезания. Чисто от гледна точка на пилотите обаче, три свободни тренировки стават малко скучни. Премахнете поне една от тях“, коментира категорично Верстапен.



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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Какво

    3 0 Отговор
    да махат, то ако има как (има принципно) биха вкарали още писти и състезания.. просто играта е за пари, а не спорт или състтезание. Типично по американски. При тях спорт няма - има само монетаризация на "някакво събитие".

    10:17 01.10.2026

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