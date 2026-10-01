Исторически джентълменски сблъсък: Тайсън Фюри и Антъни Джошуа застанаха лице в лице за първи път преди битката в Кардиф

След повече от десетилетие на остри словесни престрелки, размяна на обиди и поредица от провалени преговори, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-после застанаха лице в лице на официална пресконференция в Лондон. Вместо очакваните искри, напрежение и враждебност обаче, двамата британски титани в тежка категория демонстрираха пълно взаимно уважение, шегуваха се пред медиите и дори обсъдиха възможността да пият по бира заедно след края на мача. Дългоочакваният им сблъсък на ринга официално ще се проведе на 11 декември на емблематичния стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Въпреки дългата и напрегната история между двете страни, откриващото събитие по-скоро приличаше на среща между двама ветерани в заключителната фаза на забележителните си кариери, отчитащи изминатия дълъг път и постиженията си. До последно около срещата витаеше несигурност заради организационни разминавания между промоутърите, но на официалното събитие тонът бе изненадващо джентълменски и колегиален.

„Той е модел за подражание и бе лицето на британския бокс с години. Често ми се налага да защитавам своя най-голям съперник пред феновете, които срещам по улиците“, заяви 38-годишният Фюри по адрес на сънародника си.

От своя страна 36-годишният Джошуа обърна специално внимание на мащаба на предстоящото шоу и огромния интерес, който разделя британските привърженици от години.

„Спиращо дъха е и не го казвам с лека ръка. Изключително благодарен съм за тази възможност и че водим това събитие във Великобритания. Знам много добре, че хората по пъбовете са стигали до истински бой в спорове кой ще спечели, а цели семейства са се карали заради нас“, коментира Джошуа.

Кулминацията на приятелската атмосфера настъпи по време на задължителното заставане лице в лице, когато Джошуа с усмивка се престори, че гъделичка корема на своя бъдещ опонент.

TYSON FURY AND ANTHONY JOSHUA JUST FACED OFF FOR THE FIRST TIME 👀 #FuryJoshua https://t.co/veOAg0Vt8s — Championship Rounds (@ChampRDS) September 30, 2026