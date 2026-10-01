Новини
Спорт »
Бойни спортове »
Исторически джентълменски сблъсък: Тайсън Фюри и Антъни Джошуа застанаха лице в лице за първи път преди битката в Кардиф

Исторически джентълменски сблъсък: Тайсън Фюри и Антъни Джошуа застанаха лице в лице за първи път преди битката в Кардиф

1 Октомври, 2026 09:26 783 3

  • тайсън фюри-
  • антъни джошуа-
  • бокс-
  • тежка категория-
  • кардиф-
  • великобритания-
  • фюри срещу джошуа

Откриващото събитие по-скоро приличаше на среща между двама ветерани в заключителната фаза на забележителните си кариери

Исторически джентълменски сблъсък: Тайсън Фюри и Антъни Джошуа застанаха лице в лице за първи път преди битката в Кардиф - 1
Снимка: x.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След повече от десетилетие на остри словесни престрелки, размяна на обиди и поредица от провалени преговори, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-после застанаха лице в лице на официална пресконференция в Лондон. Вместо очакваните искри, напрежение и враждебност обаче, двамата британски титани в тежка категория демонстрираха пълно взаимно уважение, шегуваха се пред медиите и дори обсъдиха възможността да пият по бира заедно след края на мача. Дългоочакваният им сблъсък на ринга официално ще се проведе на 11 декември на емблематичния стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Въпреки дългата и напрегната история между двете страни, откриващото събитие по-скоро приличаше на среща между двама ветерани в заключителната фаза на забележителните си кариери, отчитащи изминатия дълъг път и постиженията си. До последно около срещата витаеше несигурност заради организационни разминавания между промоутърите, но на официалното събитие тонът бе изненадващо джентълменски и колегиален.

„Той е модел за подражание и бе лицето на британския бокс с години. Често ми се налага да защитавам своя най-голям съперник пред феновете, които срещам по улиците“, заяви 38-годишният Фюри по адрес на сънародника си.

От своя страна 36-годишният Джошуа обърна специално внимание на мащаба на предстоящото шоу и огромния интерес, който разделя британските привърженици от години.

„Спиращо дъха е и не го казвам с лека ръка. Изключително благодарен съм за тази възможност и че водим това събитие във Великобритания. Знам много добре, че хората по пъбовете са стигали до истински бой в спорове кой ще спечели, а цели семейства са се карали заради нас“, коментира Джошуа.

Кулминацията на приятелската атмосфера настъпи по време на задължителното заставане лице в лице, когато Джошуа с усмивка се престори, че гъделичка корема на своя бъдещ опонент.



Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    0 0 Отговор
    От Майк Тайсън насам тази категория е пълна пародия на бокс.

    Коментиран от #2

    10:00 01.10.2026

  • 2 Αлфа Bълкът

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Къв Майк Тайсън бе? За мен неговото поколение е зад това на Усик, братята Кличко, Фюри. Зад това на Джо Луис и Марчиано, зад това на Али, Фрейзър, Форман.
    Тайсън е един бабаит, но като боксьор много далеч от Холифийлд и Люис също.

    Коментиран от #3

    10:07 01.10.2026

  • 3 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Αлфа Bълкът":

    Четене с разбиране. От Тайсън насам значи не преди него. Кличко, Фюри и Усик са балерини и бизнесмени, не боксьори. Хайде, Усик донякъде е по-добре.

    10:11 01.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове