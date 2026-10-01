Исторически джентълменски сблъсък: Тайсън Фюри и Антъни Джошуа застанаха лице в лице за първи път преди битката в Кардиф

След повече от десетилетие на остри словесни престрелки, размяна на обиди и поредица от провалени преговори, Тайсън Фюри и Антъни Джошуа най-после застанаха лице в лице на официална пресконференция в Лондон. Вместо очакваните искри, напрежение и враждебност обаче, двамата британски титани в тежка категория демонстрираха пълно взаимно уважение, шегуваха се пред медиите и дори обсъдиха възможността да пият по бира заедно след края на мача. Дългоочакваният им сблъсък на ринга официално ще се проведе на 11 декември на емблематичния стадион „Принсипалити“ в Кардиф.
Въпреки дългата и напрегната история между двете страни, откриващото събитие по-скоро приличаше на среща между двама ветерани в заключителната фаза на забележителните си кариери, отчитащи изминатия дълъг път и постиженията си. До последно около срещата витаеше несигурност заради организационни разминавания между промоутърите, но на официалното събитие тонът бе изненадващо джентълменски и колегиален.
„Той е модел за подражание и бе лицето на британския бокс с години. Често ми се налага да защитавам своя най-голям съперник пред феновете, които срещам по улиците“, заяви 38-годишният Фюри по адрес на сънародника си.
От своя страна 36-годишният Джошуа обърна специално внимание на мащаба на предстоящото шоу и огромния интерес, който разделя британските привърженици от години.
„Спиращо дъха е и не го казвам с лека ръка. Изключително благодарен съм за тази възможност и че водим това събитие във Великобритания. Знам много добре, че хората по пъбовете са стигали до истински бой в спорове кой ще спечели, а цели семейства са се карали заради нас“, коментира Джошуа.
Кулминацията на приятелската атмосфера настъпи по време на задължителното заставане лице в лице, когато Джошуа с усмивка се престори, че гъделичка корема на своя бъдещ опонент.
TYSON FURY AND ANTHONY JOSHUA JUST FACED OFF FOR THE FIRST TIME 👀 #FuryJoshua https://t.co/veOAg0Vt8s— Championship Rounds (@ChampRDS) September 30, 2026
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #2
10:00 01.10.2026
2 Αлфа Bълкът
До коментар #1 от "Гост":Къв Майк Тайсън бе? За мен неговото поколение е зад това на Усик, братята Кличко, Фюри. Зад това на Джо Луис и Марчиано, зад това на Али, Фрейзър, Форман.
Тайсън е един бабаит, но като боксьор много далеч от Холифийлд и Люис също.
Коментиран от #3
10:07 01.10.2026
3 Гост
До коментар #2 от "Αлфа Bълкът":Четене с разбиране. От Тайсън насам значи не преди него. Кличко, Фюри и Усик са балерини и бизнесмени, не боксьори. Хайде, Усик донякъде е по-добре.
10:11 01.10.2026