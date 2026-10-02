Двойна доминация: Фабиан Хюрцелер и Паскал Грос от Брайтън спечелиха наградите за Мениджър и Играч на месеца във Висшата лига

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер бе официално обявен за Мениджър №1 на месец септември във Висшата лига. 33-годишният германски специалист изведе „чайките“ до феноменална серия от резултати, превръщайки отбора от южния бряг в една от най-големите сензации на старта на кампанията.

През изминалия месец Брайтън записва категоричен триумф с 3:0 над Арсенал, разгром с 5:0 над Ковънтри Сити и равенство 1:1 срещу Лийдс. За престижната награда Хюрцелер надделя в конкуренцията на Андони Ираола (Ливърпул) и Енцо Мареска (Манчестър Сити).

Доминацията на южняците през септември бе пълна, след като халфът Паскал Грос грабна приза за Играч №1 на месеца. Опитният полузащитник бе в основата на всички атакaтивни действия на тима, демонстрирайки впечатляваща ефективност и лидерство в халфовата линия.

Благодарение на силния септември Брайтън се изкачи до 3-то място в временното класиране на Висшата лига с актив от 10 точки. Лидер в подреждането остава Манчестър Сити с пълен актив от 15 пункта.