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Двойна доминация: Фабиан Хюрцелер и Паскал Грос от Брайтън спечелиха наградите за Мениджър и Играч на месеца във Висшата лига

Двойна доминация: Фабиан Хюрцелер и Паскал Грос от Брайтън спечелиха наградите за Мениджър и Играч на месеца във Висшата лига

2 Октомври, 2026 19:05 459 0

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През изминалия месец тимът записва категоричен триумф с 3:0 над Арсенал

Двойна доминация: Фабиан Хюрцелер и Паскал Грос от Брайтън спечелиха наградите за Мениджър и Играч на месеца във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Брайтън Фабиан Хюрцелер бе официално обявен за Мениджър №1 на месец септември във Висшата лига. 33-годишният германски специалист изведе „чайките“ до феноменална серия от резултати, превръщайки отбора от южния бряг в една от най-големите сензации на старта на кампанията.

През изминалия месец Брайтън записва категоричен триумф с 3:0 над Арсенал, разгром с 5:0 над Ковънтри Сити и равенство 1:1 срещу Лийдс. За престижната награда Хюрцелер надделя в конкуренцията на Андони Ираола (Ливърпул) и Енцо Мареска (Манчестър Сити).

Доминацията на южняците през септември бе пълна, след като халфът Паскал Грос грабна приза за Играч №1 на месеца. Опитният полузащитник бе в основата на всички атакaтивни действия на тима, демонстрирайки впечатляваща ефективност и лидерство в халфовата линия.

Благодарение на силния септември Брайтън се изкачи до 3-то място в временното класиране на Висшата лига с актив от 10 точки. Лидер в подреждането остава Манчестър Сити с пълен актив от 15 пункта.


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