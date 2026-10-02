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Скандалът в Португалия ескалира: Протестни плакати в Лисабон атакуваха Жорже Жезус заради Кристиано Роналдо

Скандалът в Португалия ескалира: Протестни плакати в Лисабон атакуваха Жорже Жезус заради Кристиано Роналдо

2 Октомври, 2026 17:55 678 0

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Редица ключови локации осъмнаха с мащабни протестни транспаранти

Скандалът в Португалия ескалира: Протестни плакати в Лисабон атакуваха Жорже Жезус заради Кристиано Роналдо - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Убедителният триумф на Португалия при гостуването на Дания не бе достатъчен, за да потуши разгарящия се скандал около демонстративното напускане на Кристиано Роналдо. В ранните часове на деня редица ключови локации в Лисабон и околностите осъмнаха с мащабни протестни плакати, насочени пряко срещу селекционера Жорже Жезус и Португалската футболна федерация.

„Благодарим ти, Кристиано, за всичко, което направи за Португалия. Винаги ще бъдеш нашият капитан“, гласят надписите на плакатите, изобразяващи цветен портрет на CR7 на фона на националния флаг.

В рязък контраст с него е поставена черно-бяла снимка на наведения Жорже Жезус, придружена от тежки критики: „Не беше на необходимото ниво. Отнасяш се зле с един капитан. Надуто его“.

Протести пред стадион „Луш“ и Футболната федерация

Транспарантите са поставени на три ключови места – в близост до стадион „Луш“, край международното летище в Лисабон, както и пред сградата на Португалската футболна федерация в Оейраш. Този пред централата на FPF вече бе светкавично премахнат от местните власти поради липса на разрешение за рекламна дейност.

Замразени отношения преди сблъсъка с Норвегия

Разривът между капитан и треньорски щаб изглежда все по-дълбок и трудно поправим на този етап. Напрежението остава високо, а Жорже Жезус отсече, че фокусът му е изцяло върху предстоящия мач срещу Норвегия, като анализите и разговорите за бъдещето на Роналдо ще се водят едва след края на международната пауза.



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