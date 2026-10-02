Рокада в Габрово: Емануел Луканов отново поема Янтра, Борислав Стойчев се връща като спортен директор

Отборът на Янтра (Габрово) официално обяви треньорска рокада в своите редици. Емануел Луканов се завръща начело на „ковачите“, докато досегашният наставник Борислав Стойчев се завръща към ролята си на спортен директор на клуба.

Специалистът ще води габровци още тази неделя в гостуването срещу Оборище в Панагюрище от втория предва предварителен кръг на турнира за Купата на България.

От габровския клуб разпространиха следното официално съобщение:„Емануел Луканов се завръща начело на Янтра. Специалистът, който изведе габровския тим до бараж за влизане в Първа лига, отново застава на треньорския пост и ще води „ковачите“ още тази неделя в двубоя срещу Оборище в Панагюрище от втория предварителен кръг на турнира за Купата на България.

Борислав Стойчев се връща в ролята си на спортен директор на тима.

Именно под ръководството на Емануел Луканов Янтра изигра най-силния си сезон във Втора професионална лига. През изминалото първенство „ковачите“ завършиха на второ място с актив от 64 точки след 18 победи, 10 равенства и само 4 допуснати загуби. Това осигури на отбора участие в баража за Първа лига срещу Септември в София, където Янтра беше само на 17 минути от крайния успех.

След края на сезона Луканов получи предложение да продължи работата си в Габрово, но реши да поеме по друг път. Сега той отново се завръща в Янтра – в клуб, който познава отлично.

Луканов притежава UEFA Pro лиценз и богат треньорски опит, включително спечелена Купа на България с Черно море и промоция за Първа лига с Етър.

Специалистът с италиански финес се завръща при „ковачите“ с ясната задача да стабилизира отбора и да го върне на победния път.“