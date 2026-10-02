Заплаха за конкуренцията: Кими Антонели разкри квантов скок от 0.3 секунди с новите подобрения на Мерцедес

Пилотът на Мерцедес Андреа Кими Антонели разкри впечатляващите очаквания на техническия щаб на тима от новия мащабен пакет с подобрения, който дебютира този уикенд. Обновеният болид W17 прави своя дебют по време на Гран при на Бахрейн през 2026 година, провеждаща се на емблематичната писта „Сепанг“ в Малайзия – трасе, превърнало се в домакин на събитието, след като геополитическите събития в Близкия изток попречиха на провеждането му на „Сахир“.

Това е едва вторият основен аеродинамичен пакет за „Сребърните стрели“ през сезона и първият сериозен скок напред от петия кръг в Канада през май. Според инженерния екип, част от нововъведенията ще положат основите и за концепцията на болида за 2027 година.

Техническо превъзходство и аеродинамично притискане

Модифицираният W17 разполага с нов под, преработени кутии за радиаторите и нови аеродинамични елементи по крилата. Целта е генериране на значително по-високо притискане в бавните и средно бързи завои – зона, в която до момента еталон бе тимът на Ферари – без това да се отразява негативно на максималната скорост на правите.

Пред вестник Gazzetta dello Sport Антонели потвърди плашещите за съперниците данни от симулациите:

„Тествах новостите в симулатора, но ще бъде наистина интересно да видим как ще реагира колата на самата писта. Инженерите ни увериха, че това е квантов скок от около три десети от секундата – стойност, напълно съответстваща на сериозен пакет, който цели цялостно подобрение на болида. Първите тренировки са изключително важни, за да оценим реалния ефект от промените и да настроим автомобила по отношение на височината на просвета.“

Страховита форма след триумфа в Азербайджан

Евентуално допълнително ускорение от 0.3 секунди на обиколка звучи смущаващо за конкурентите, особено след доминацията на Джордж Ръсел в предишния кръг в Баку. На азербайджанското улично трасе британецът грабна полпозишън с разлика от 0.837 секунди пред Шарл Леклер – най-големият аванс в квалификация от 2023 година насам, след което измъкна и победата пред Макс Верстапен.

С този успех статистиката на германския гигант през 2026 година набъбна до безапелационните 11 победи и 11 първи стартови позиции от 15 проведени надпревари.