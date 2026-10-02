Експерименти на „Миланело“: Милан завърши 1:1 с Падуа в закрита контрола

Ръководството и треньорският щаб на Милан се възползваха от международната пауза в Серия „А“, за да организират приятелска среща срещу състава на Падуа от Серия „Б“. Проверката се проведе при закрити врата на клубната база „Миланело“ и завърши при резултат 1:1.

Въпреки липсата на 15 състезатели, ангажирани с националните си гарнитури, старши треньорът Рубен Аморим заложи на възможно най-силния възможен състав. Португалският специалист използва двубоя, за да изпробва новата тактическа постройка 4-2-3-1, като единственият представител от дублиращия отбор сред титулярите бе Яхия Идриси-Реграги.

Първото полувреме премина без попадения, а развръзката настъпи в заключителните 20 минути на двубоя. В 70-ата минута резервата Лоренцо Осола откри резултата за „росонерите“ след прецизно асистиране на Рубен Лофтъс-Чийк. Радостта на домакините обаче бе кратка, тъй като малко преди последния съдийски сигнал Филипо Сгарби възстанови равенството за Падуа.

Стартов състав на Милан: П. Терачано, Томори, Хила, Габия, Диавара, Лофтъс-Чийк, Комото, Ф. Терачано, Идриси-Реграги, Хътчинсън, Пулишич (Влезли през второто полувреме: Осола, Перера, Вос).

Играчите на Милан получават двудневна почивка, след което от понеделник подновяват редовни тренировки за гостуването на Сасуоло, насрочено за 11 октомври.