Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Експерименти на „Миланело“: Милан завърши 1:1 с Падуа в закрита контрола

Експерименти на „Миланело“: Милан завърши 1:1 с Падуа в закрита контрола

2 Октомври, 2026 19:28 434 0

  • милан-
  • рубен аморим-
  • миланело-
  • падуа-
  • серия а-
  • серия б-
  • рубен лофтъс-чийк-
  • сасуоло-
  • приятелска среща-
  • футболни новини

Късни голове и равенство през втората част

Експерименти на „Миланело“: Милан завърши 1:1 с Падуа в закрита контрола - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството и треньорският щаб на Милан се възползваха от международната пауза в Серия „А“, за да организират приятелска среща срещу състава на Падуа от Серия „Б“. Проверката се проведе при закрити врата на клубната база „Миланело“ и завърши при резултат 1:1.

Въпреки липсата на 15 състезатели, ангажирани с националните си гарнитури, старши треньорът Рубен Аморим заложи на възможно най-силния възможен състав. Португалският специалист използва двубоя, за да изпробва новата тактическа постройка 4-2-3-1, като единственият представител от дублиращия отбор сред титулярите бе Яхия Идриси-Реграги.

Първото полувреме премина без попадения, а развръзката настъпи в заключителните 20 минути на двубоя. В 70-ата минута резервата Лоренцо Осола откри резултата за „росонерите“ след прецизно асистиране на Рубен Лофтъс-Чийк. Радостта на домакините обаче бе кратка, тъй като малко преди последния съдийски сигнал Филипо Сгарби възстанови равенството за Падуа.

Стартов състав на Милан: П. Терачано, Томори, Хила, Габия, Диавара, Лофтъс-Чийк, Комото, Ф. Терачано, Идриси-Реграги, Хътчинсън, Пулишич (Влезли през второто полувреме: Осола, Перера, Вос).

Играчите на Милан получават двудневна почивка, след което от понеделник подновяват редовни тренировки за гостуването на Сасуоло, насрочено за 11 октомври.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове