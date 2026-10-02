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Левски окончателно и предсрочно погаси всички задължения към НАП

Левски окончателно и предсрочно погаси всички задължения към НАП

2 Октомври, 2026 17:59 534 6

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От стадион „Георги Аспарухов“ припомниха, че главницата по дълга към НАП бе изплатена още преди две години и половина

Левски окончателно и предсрочно погаси всички задължения към НАП - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски официално обяви, че клубът е погасил предсрочно абсолютно всички свои финансови задължения по споразумението с Националната агенция за приходите (НАП), подписано през 2023 година.

Ето информацията от клуба:

"Левскари,

ПФК „Левски“ погаси предсрочно, три месеца по-рано, всички свои задължения по Споразумението с НАП.

То бе сключено на 28.12.2023 г. и по силата му бяха разсрочени публични задължения в размер на 3 880 420,91 евро (7 589 443,63 лева), в това число главница в размер на 1 861 091,42 евро (3 639 978,43 лева) и лихви в размер на 2 019 329,49 евро (3 949 465,20 лева).

Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 г., а лихвите се погасяваха на месечни вноски по 112 484,21 евро (220 000 лева).

Политиката на финансова дисциплина, следвана от ръководството на ПФК „Левски“ през последните няколко години, както и успешното представяне на представителния отбор на клуба в турнирите на УЕФА позволиха предсрочното погасяване на цялото задължение на 01.10.2026 г.

Изплащането на главницата и лихвите стана възможно и благодарение на неоценимата финансова подкрепа на най-верните сини привърженици: както чрез директни дарения по сметките на клуба, така и чрез участието им в маркетинговите инициативи, абонаментните и членските кампании и многократно разпродадените стадиони.

Стриктното и последователно погасяване на разсрочените публични задължения винаги е било принципен ангажимент за ръководството и привържениците на ПФК „Левски“. През всички години на действие на Споразумението с НАП клубът не е поставял под съмнение неговото успешно изпълнение.

Въпреки че в началото задачата изглеждаше изключително предизвикателна, днес можем да заявим с удовлетворение и гордост, че положените усилия са напълно оправдани".


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СамоЛески

    1 6 Отговор
    Има пара, плащаме.

    Коментиран от #3

    18:03 02.10.2026

  • 2 аритметика, 3 клас

    2 3 Отговор
    Сложиха го на хранилката в доставките за Лукойл, все някой мангиз ще фърли и на Левски!

    18:11 02.10.2026

  • 3 ДПС Подуяне 1914

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "СамоЛески":

    Руски пари

    18:18 02.10.2026

  • 4 От 40 милиона общо дългове, колко остана

    2 2 Отговор
    Държавата мълчи, НАП мълчи. Само 5 милиона още.

    18:21 02.10.2026

  • 5 Неутрален Славист

    2 2 Отговор
    Ако бяха изчаквали толкова дълго ЦСКА и те щяха да се спасят .На сините правят компромиси на другите не.

    18:23 02.10.2026

  • 6 ПОДУЯНЕ С 35млн.БОРЧ Е С ЛИЦЕНЗ

    0 1 Отговор
    Лъжи лъжи ! Шиши им опрости повечето борчове

    18:45 02.10.2026

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