Левски окончателно и предсрочно погаси всички задължения към НАП

Ръководството на Левски официално обяви, че клубът е погасил предсрочно абсолютно всички свои финансови задължения по споразумението с Националната агенция за приходите (НАП), подписано през 2023 година.
Ето информацията от клуба:
"Левскари,
ПФК „Левски“ погаси предсрочно, три месеца по-рано, всички свои задължения по Споразумението с НАП.
То бе сключено на 28.12.2023 г. и по силата му бяха разсрочени публични задължения в размер на 3 880 420,91 евро (7 589 443,63 лева), в това число главница в размер на 1 861 091,42 евро (3 639 978,43 лева) и лихви в размер на 2 019 329,49 евро (3 949 465,20 лева).
Клубът погаси предсрочно дължимата към НАП главница още през април 2024 г., а лихвите се погасяваха на месечни вноски по 112 484,21 евро (220 000 лева).
Политиката на финансова дисциплина, следвана от ръководството на ПФК „Левски“ през последните няколко години, както и успешното представяне на представителния отбор на клуба в турнирите на УЕФА позволиха предсрочното погасяване на цялото задължение на 01.10.2026 г.
Изплащането на главницата и лихвите стана възможно и благодарение на неоценимата финансова подкрепа на най-верните сини привърженици: както чрез директни дарения по сметките на клуба, така и чрез участието им в маркетинговите инициативи, абонаментните и членските кампании и многократно разпродадените стадиони.
Стриктното и последователно погасяване на разсрочените публични задължения винаги е било принципен ангажимент за ръководството и привържениците на ПФК „Левски“. През всички години на действие на Споразумението с НАП клубът не е поставял под съмнение неговото успешно изпълнение.
Въпреки че в началото задачата изглеждаше изключително предизвикателна, днес можем да заявим с удовлетворение и гордост, че положените усилия са напълно оправдани".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СамоЛески
Коментиран от #3
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