Сензация в Токио: Валентен Вашеро измъкна невероятен обрат срещу Стефанос Циципас

Шампионът от Мастърса в Шанхай от миналия сезон Валентен Вашеро за пореден път доказа, че се намира в отлична форма по време на азиатското турне. Монегаскът сътвори страхотен обрат срещу гръцката звезда Стефанос Циципас в първия си мач на турнира от сериите ATP в Токио, надделявайки с 4:6, 7:6(5), 6:4.

Двубоят изглеждаше почти затворен за Циципас, който спечели първия сет и водеше с пробив във втория. Вашеро обаче показа невероятна психическа стабилност, успя да навакса изоставането си, измъкна тайбрека на втория сет, а в решителната трета част пречупи напълно съперника си.

Гръмки резултати и изненади на японска земя

Напред в японската столица продължава и испанецът Жауме Мунар, който деморализира Жайме Фария (Португалия) с категоричното 6:1, 6:1.

Голямата изненада на деня обаче поднесе французинът Кириан Жаке. Той изхвърли от надпреварата 19-ия в световната ранглиста Лусиано Дардери (Италия) след чиста победа с 6:3, 7:6(5).