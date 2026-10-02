Новини
Спорт »
Тенис »
Сензация в Токио: Валентен Вашеро измъкна невероятен обрат срещу Стефанос Циципас

Сензация в Токио: Валентен Вашеро измъкна невероятен обрат срещу Стефанос Циципас

2 Октомври, 2026 17:34 470 0

  • валентен вашеро-
  • стефанос циципас-
  • atp токио-
  • тенис-
  • жауме мунар-
  • кириан жаке-
  • лусиано дардери-
  • спортни новини

Гръмки резултати и изненади на японска земя

Сензация в Токио: Валентен Вашеро измъкна невероятен обрат срещу Стефанос Циципас - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Шампионът от Мастърса в Шанхай от миналия сезон Валентен Вашеро за пореден път доказа, че се намира в отлична форма по време на азиатското турне. Монегаскът сътвори страхотен обрат срещу гръцката звезда Стефанос Циципас в първия си мач на турнира от сериите ATP в Токио, надделявайки с 4:6, 7:6(5), 6:4.

Двубоят изглеждаше почти затворен за Циципас, който спечели първия сет и водеше с пробив във втория. Вашеро обаче показа невероятна психическа стабилност, успя да навакса изоставането си, измъкна тайбрека на втория сет, а в решителната трета част пречупи напълно съперника си.

Гръмки резултати и изненади на японска земя

Напред в японската столица продължава и испанецът Жауме Мунар, който деморализира Жайме Фария (Португалия) с категоричното 6:1, 6:1.

Голямата изненада на деня обаче поднесе французинът Кириан Жаке. Той изхвърли от надпреварата 19-ия в световната ранглиста Лусиано Дардери (Италия) след чиста победа с 6:3, 7:6(5).


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове