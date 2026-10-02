Атанас Рибарски: Ще дам всичко от себе си, с рисковете, които съществуват за мен

Временният селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на България Атанас Рибарски даде първата си официална пресконференция преди гостуването на Исландия в турнира Лига на нациите. Специалистът, който съвместява и поста на национален треньор на формацията до 19 години, пое представителния тим след оставката на Александър Димитров за предстоящите сблъсъци с Исландия и Люксембург.

Младият наставник подчерта, че за двата дни на разположение щабът му е наблегнал на задълбочен видеоанализ, за да запознае играчите със силните и слабите страни на съперника.

Рибарски акцентира върху сериозния израстък на исландския футбол през последното десетилетие и участието им на Евро 2016 и Мондиал 2018:

„Това бяха два интензивни дни, в които не разполагаме с време. Максимално голяма информация се опитахме да съберем за този период за нашия съперник. Слабите страни на Исландия ще ги оставя за себе си. Противникът е много силен на статични положения. Имахме повече време за визуализация, а не на терена. Искам да играем като отбор. Със сигурност идеята ще остане вербално предадена, защото нямаше време да го тренираме. Знам, че идеята ни е предадена, защото имаме доста добри футболисти.“

Бившият старши треньор на ЦСКА 1948 бе категоричен, че вярва в качествата на футболистите и тяхното желание да изчистят негативните впечатления от първите два мача:

„Във футбола няма комфортно ниво. Отговорността в националния е по-голяма. Негативни са първите два резултата, но те са минало. Много вярвам на момчетата. Като треньор на 19-годишните давам мъжкия отбор за пример, давам техните кариери за пример. Мотивация е да чуеш химна, да представляваш родината си. Дали ще е за един или два мача, не знам. Ще дам всичко от себе си, с рисковете, които съществуват за мен.“

Според селекционера феновете на трикольорите ще видят отбор, жаден да се докаже и готов да преследва класиране на голям международен форум.