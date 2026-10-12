БФС иска стадион „Септември“ за база с 4 терена

Българският футболен съюз иска да придобие стадион „Септември“ в столичния квартал „Красна поляна“ и да изгради на мястото тренировъчен център с четири футболни игрища. Това обяви президентът на БФС Георги Иванов след заседание на Изпълнителния комитет.

„Искаме да придобием стадион „Септември“ в Красна поляна и там да изградим център с четири игрища“, заяви Иванов. По думите му проектът е свързан с необходимостта от повече терени за детско-юношеския футбол.

Президентът на БФС посочи, че в София има 80 клуба, а отборите за деца до 14 години са 380. Той даде като пример натоварването върху клубните бази и заяви, че недостатъчната инфраструктура затруднява развитието на млади футболисти.

Стадион „Септември“ е открит през май 1958 г. в квартал „Красна поляна“ и разполага с 25 000 места. Съоръжението е било официален стадион на „Септември“ София в продължение на близо четири десетилетия. Историята му е свързана и с ЦСКА, който е използвал стадиона в ранните години на клуба.

Заради липсата на поддръжка стадионът не може да бъде лицензиран за мачове от професионалния футбол. През 2015 г. Българската национална телевизия описа спортния комплекс като съоръжение в тежко състояние, около което има продължили спорове между държавата, Столичната община и други заинтересовани страни.

Именно сложната собственост е посочена като причина БФС първо да търси придобиване на терена, преди да започне изграждането на тренировъчната база. В публично обявената информация не са посочени конкретни срокове, стойност на проекта или процедурата, по която съоръжението може да премине към футболния съюз.

Георги Иванов заяви още, че от 2018 г. досега в страната са изградени 36 футболни терена. Според него обаче съществуващата инфраструктура остава недостатъчна спрямо броя на клубовете и детските отбори. Като пример той посочи, че едно изкуствено игрище на „Левски“ се използва от 12 отбора, а ЦСКА доскоро е тренирал на частни терени.

Ако бъде реализиран, проектът в „Красна поляна“ ще бъде насочен основно към тренировъчния процес и подготовката на юноши, а не към възстановяване на стадиона като съоръжение за мачове пред публика. Следващата стъпка е да бъде изяснено дали и при какви условия държавата ще предостави имота на БФС.