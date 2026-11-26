Спортинг Лисабон и Манчестър Юнайтед завършиха 2:2 в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Мачът на стадион „Хосе Алваладе“ премина през обрати, две дузпи за домакините, два гола на Бруно Фернандеш и късно изравняване на Луис Суарес.

Спортинг получи възможност да изпълни две дузпи в рамките на три минути. При първата в 30-ата минута Сене Ламенс спаси удара на Суарес, но наказателният удар беше повторен. При втория опит в 33-ата минута нападателят не сгреши и даде преднина на португалския тим.

Манчестър Юнайтед имаше затруднения през първото полувреме и не отправи точен удар. Най-добрият шанс за гостите беше пред Амад Диало, който стреля покрай лявата греда. Негово попадение по-рано беше отменено заради засада.

След почивката английският отбор започна по-активно и стигна до пълен обрат. Бруно Фернандеш изравни от дузпа в 48-ата минута, а две минути по-късно вкара и втория си гол.

При второто попадение ударът на капитана на Манчестър Юнайтед се отклони след отскок от неравност на терена и топката изненада вратаря на Спортинг Кайке Перейра. Фернандеш, който преди трансфера си в Англия играеше за лисабонския клуб, можеше да оформи хеттрик, но не намери целта с изпълнение от свободен удар.

В 80-ата минута Суарес се възползва от грешка на Ламенс и възстанови равенството.

Само две минути по-късно Манчестър Юнайтед отново прати топката във вратата, но попадението беше отменено заради нарушение в началото на атаката. Ситуацията предизвика спорове, след като ВАР прецени, че Юри Тилеманс е нарушил правилата срещу Гонсало Инасио.

В добавеното време Тилеманс получи втори жълт картон и беше изгонен. Манчестър Юнайтед завърши мача с 10 души, но запази точката.

След равенството Спортинг е девети в класирането с 10 точки, а Манчестър Юнайтед заема 19-ото място със 7. В следващия кръг, на 8 декември, английският тим приема РБ Лайпциг, докато Спортинг гостува на Рома.