Преди короната Сара Мария Ризеа е свикнала с медалите. На 19 години италианката вече има около 100 отличия в артистичното плуване, европейско сребро и участие в националния отбор. На 21 септември 2026 г. към спортната ѝ биография се добави и титлата „Мис Италия“.

Ризеа спечели финала в замъка Санта Севера край Рим, след като влезе в надпреварата с лентата „Мис Лигурия“. На второ място остана Микела Мели от Лацио, а трета бе Сара Дженова от Калабрия. Победата върна короната в Лигурия за първи път от 1975 г. насам.

Европейско сребро с Филипо Пелати

Най-голямото спортно отличие на Ризеа до момента е сребърният медал от европейското първенство в Белград през 2024 г. В смесения технически дует с Филипо Пелати двамата събраха 217.1633 точки. Пред тях останаха испанците Денис Гонсалес и Мирея Ернандес с 218.7658 точки.

Постижението е част от по-широкото ѝ присъствие на международната сцена. През 2024 г. Ризеа печели бронз на световното първенство за юноши в Лима и завършва трета във финала на Световната купа в Будапеща. През 2025 г. добавя още един бронзов медал от кръг на Световната купа в Сомабай.

От Монкалиери до Вадо Лигуре

Сара е родена на 8 ноември 2007 г. в Монкалиери, близо до Торино. Има румънски корени по майчина линия, а на 11 години се премества със семейството си във Вадо Лигуре в провинция Савона. Започва да тренира артистично плуване в „Акватика Торино“, а по-късно продължава в „Рари Нантес Савона“ и във Фиаме Оро, спортния клуб на италианската полиция.

През 2026 г. тя е включена в състава на Италия за европейското първенство в Париж като първа резерва за женския отбор и за дуетите. След победата в конкурса Ризеа заяви, че спортът я е научил на дисциплина, работа в екип и постоянство. Председателят на федерацията по плуване на Лигурия Алесандро Мартин я определи като състезателка, изградена от ежедневната дисциплина и жертвите, които изисква артистичното плуване.

Корона, но не и потвърдено участие в Мис Свят

Победата в „Мис Италия“ не означава автоматично участие в „Мис Свят“. Към 25 ноември 2026 г. официално посочената представителка на Италия за „Мис Свят“ 2026 е Лукреция Мелито Мангили. За 2027 г. е обявена София Виола, а за 2028 г. – Миа Дзотоли Монтанаро. Сара Ризеа не фигурира сред потвърдените представителки.

Така новата Мис Италия продължава по два паралелни пътя – в спортната екипировка и под светлините на модния подиум. След европейското сребро, медалите от световни състезания и националната корона следващата ѝ голяма цел остава свързана с басейна: участие на Олимпийски игри.

Източници: ansa.it, sportmediaset.mediaset.it, eurosport.it