Лил победи Байерн Мюнхен с 2:1 и записа първа победа във фазата на лигата в Шампионската лига. Френският тим губеше с 0:1 на почивката, но обърна мача в рамките на три минути през второто полувреме.

Двубоят се игра на стадион „Пиер Моро“ във Вилньов д'Аск.

Байерн поведе в 15-ата минута, когато Дайо Упамекано засече центриране на Том Бишоф и с глава изпрати топката във вратата на домакините. Германският шампион запази преднината си до края на първата част.

Лил излезе по-агресивно след почивката и изравни в 62-ата минута. Аясе Уеда получи възможност в наказателното поле и с удар с десния крак направи резултата 1:1.

Само три минути по-късно домакините стигнаха до пълен обрат. При атака на Лил Александър Павлович отклони топката в собствената си врата, а автоголът му даде преднина на френския тим.

Байерн опита да върне равенството в заключителните минути, но Лил запази резултата и спечели трите точки. Двубоят завърши без нови попадения.

Преди срещата Лил имаше само една точка от четири мача след загуби от Реал Бетис, Арсенал и Галатасарай и равенство с Бодьо/Глимт. Успехът срещу Байерн увеличи актива на французите до четири точки.

Байерн остана с осем точки. Тимът на Венсан Компани беше без поражение в първите си четири срещи, в които записа две победи и две равенства, но не успя да продължи серията си във Франция.