Украйна определи като законен акт на самоотбрана атаката с дронове срещу руски военен кораб и товарен кораб в либийски води през уикенда. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига, след като базираното в Триполи либийско правителство осъди операцията.

„Както руските военноморски кораби, така и товарните кораби, превозващи военно оборудване, са легитимни цели“, каза Сибига. Той се позова на член 51 от Устава на ООН, който гарантира правото на самоотбрана.

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По думите му това право не е ограничено само до територията, на която се извършва агресията. Сибига заяви, че самоотбраната може да бъде осъществена и на територията на държавата агресор или в международни води.

„Украйна не въвлича никого във войната, нито пренася войната някъде другаде“, заяви Андрий Сибига.

Министърът добави, че Киев зачита суверенитета и териториалната цялост на Либия. Според него действията са насочени срещу руската въоръжена агресия и не целят да навредят на Либия или на либийския народ.

Триполи поиска обяснение от Киев

Либийското правителство на националното единство, базирано в Триполи, осъди украинската операция, при която е потопена руската корвета „Меркурий“ в пристанището на Бенгази. Властите заявиха, че Либия няма да приеме да бъде въвлечена във войната между Русия и Украйна.

Бенгази се контролира от военния командир Халифа Хафтар, чиято Либийска национална армия поддържа връзки с Русия. Международно признатото правителство в Триполи контролира западната част на разделената страна.

Източната либийска администрация заяви, че има признаци, че морските дронове са били изстреляни от западната част на страната. Тя поиска от ООН да разследва и твърденията, че Украйна е разположила военни експерти в Либия.

Какво е известно за руските кораби

Институтът за изследване на войната съобщи, че корветата „Меркурий“ е акостирала в Бенгази за няколко дни, за да се снабди с гориво и провизии. Според института корабът е ескортирал товарни кораби, които могат да извършват доставки на оръжие за Русия.

Руският министър на отбраната не е коментирал публично атаката. В отделно развитие украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Киев стои зад друг удар с дронове срещу руския товарен кораб „Спарта II“ в международни води във Финския залив.

Зеленски заяви, че „Спарта II“ е била легитимна цел, тъй като е пренасяла оръжия. Руският кораб е повреден и е изтеглен до Санкт Петербург, съобщи руското министерство на транспорта.

Източници: bta.bg, au.marketscreener.com, apnews.com