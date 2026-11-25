Самолетът с делегацията на Бешикташ беше пренасочен към турския град Ризе, след като не успя да кацне в Батуми заради тежките метеорологични условия. Машината кацна на летище „Ризе–Артвин“, а оттам отборът продължи пътуването си към Грузия по суша.

Според информация на TRT Spor самолетът е бил ударен от мълния по време на полета, а пътниците са преживели силна турбуленция. Представители на Бешикташ са определили пътуването като изключително тежко.

Полетът е излетял от истанбулското летище „Сабиха Гьокчен“ около 15:00 часа турско време. След като не е получил възможност да се приземи в Батуми, самолетът е бил насочен обратно към Турция. Делегацията е продължила към грузинския град през граничния пункт Сарп.

Заради промяната в маршрута и закъснението предмачовата пресконференция на старши треньора Винченцо Италиано е отменена. Бешикташ не е успял да проведе и планираната си програма в обичайния вид преди двубоя.

Бешикташ трябва да приеме Апоел Беер Шева на 26 ноември в мач от петия кръг на фазата на лигата в Лига Европа. УЕФА премести срещата от Истанбул в Батуми заради съображения за сигурност, свързани с напрежението около двубой между турски и израелски отбор. Срещата ще се играе на стадион „Батуми“ с публика и ще започне в 19:45 часа българско време.