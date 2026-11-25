Пари Сен Жермен и Рома завършиха 2:2 в петия кръг от фазата на лигата в Шампионската лига. Двубоят се игра на „Парк де Пренс“, а равенството сложи край на перфектния старт на домакините, които до този момент имаха четири победи от четири мача.

Рома поведе още в 5-ата минута. Матиас Соуле намери Марио Ермосо в наказателното поле, а защитникът завърши атаката с удар в мрежата. Пари Сен Жермен отговори в 31-ата минута, когато Илия Забарний засече с глава ъглов удар на Сени Маюлу и възстанови равенството.

Пари Сен Жермен стигна до пълен обрат в 62-ата минута. Влезлият три минути по-рано Осман Дембеле беше точен от дузпа за 2:1.

Рома обаче не се отказа и получи наказателен удар в 78-ата минута. Дониел Мален, който се появи в игра в 67-ата минута, реализира и оформи крайното 2:2.

Домакините имаха ясно териториално и игрово предимство, но Рома отправи повече удари към противниковата врата. Статистиката на мача отчете 66 процента владение на топката за Пари Сен Жермен срещу 34 процента за гостите, както и 12 удара за парижани срещу 13 за италианския тим.

За Рома това беше второ равенство в турнира. Тимът остава с една победа, две равенства и две загуби. В следващия кръг, на 8 декември, Пари Сен Жермен ще гостува на Астън Вила, а Рома ще приеме Спортинг.