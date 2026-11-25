Бен Шелтън и Тринити Родман са прекратили връзката си след почти две години заедно, съобщи първо Daily Mail. Според публикацията постоянните пътувания и несъвпадащите графици на двамата професионални спортисти са направили отношенията им твърде трудни за поддържане. Двамата обаче се смята, че са останали близки.

Шелтън и Родман публично показаха връзката си през март 2025 г. Оттогава те често се подкрепяха на свои състезания, въпреки че тенис турнирите и футболният календар редовно ги разделяха.

„Наистина е трудно. Все едно си казваме: „О, боже, изобщо не се виждаме“, каза Родман пред USA Today през септември, говорейки за периодите, в които двамата са били ангажирани едновременно с международни турнири и мачове.

Един от най-ярките примери за усилията им беше US Open през септември 2026 г. Родман беше почти постоянно в ложата на Шелтън по време на турнира, а американецът достигна до първия си финал в турнир от Големия шлем.

В деня на двубоя за титлата Родман имаше мач с Вашингтон Спирит във Вашингтон. След последния съдийски сигнал тя пътува до Ню Йорк, за да присъства на финала, в който Шелтън загуби от германеца Александър Зверев.

Двамата отново се оказаха в различни градове на 21 ноември. Шелтън игра полуфинал на Финалите на ATP в Торино срещу Карлос Алкарас, докато Родман и Вашингтон Спирит загубиха с 1:2 от Канзас Сити Кърънт във финала на НВСЛ. Нито един от двамата не успя да спечели решаващия си мач.

Съобщенията за края на връзката им се появиха след този натоварен спортен уикенд. Според Daily Mail решението е било взето наскоро, но нито Шелтън, нито Родман са направили публично изявление по темата. Информацията за раздялата остава основана на медийния доклад, а не на официално потвърждение от двамата.

Родман, която е дъщеря на бившия шампион от НБА Денис Родман, играе за Вашингтон Спирит и националния отбор на САЩ. Шелтън е сред водещите американски тенисисти и прекарва голяма част от сезона в пътувания между турнирите от ATP тура.