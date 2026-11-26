Интер победи Щутгарт с 2:0 на стадион „Джузепе Меаца“ в мач от петия кръг на фазата на лигата в Шампионската лига. Петар Сучич откри резултата от дузпа в 57-ата минута, а Лаутаро Мартинес оформи крайния резултат в 74-ата минута.

Първото полувреме завърши без голове.

Интер постепенно увеличи натиска и стигна до наказателен удар след игра с ръка на Йоша Вагноман в наказателното поле. Сучич изпълни точно дузпата и даде преднина на домакините.

Кристиан Киву пусна Лаутаро Мартинес в игра в 69-ата минута на мястото на Маркус Тюрам. Само пет минути по-късно аржентинският нападател се разписа с удар от центъра на наказателното поле след подаване на Федерико Димарко.

Щутгарт имаше възможности след първия гол на Интер, но не успя да ги превърне в попадение. В края на срещата гостите отправиха няколко удара, докато италианският тим запази преднината си до последния съдийски сигнал.

Успехът е трети пореден за Интер в Шампионската лига след победите над Шахтьор Донецк и Фейенорд. Тимът на Киву вече има девет точки след пет изиграни мача, докато Щутгарт допусна второ поражение в надпреварата.

Следващият мач на Интер в турнира е гостуване на Борусия Дортмунд на 9 декември 2026 г. Щутгарт ще приеме Лил същия ден.