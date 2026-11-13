Важните новини във ФАКТИ на 13.11.2026 г.

Румен Радев: България подкрепи инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност, но с резерви (ОБЗОР)

България подкрепи с резерви инициативата на Франция за ключови принципи за гарантиране на европейската сигурност. Това е важна декларация, която приемаме и приветстваме, като сме изразили резерви единствено към преамбюла, заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти преди началото на неформалния Европейски съвет в Дъблин. Премиерът потвърди подкрепата на страната ни за документа, в който има ясно изразени принципи за общи усилия за противодействие на организираната престъпност, на тероризма, на хибридните атаки, на производството и разпространението на наркотици и на нелегалната миграция.

Дълговете на „Булгаргаз“ и „Топлофикация“ минаха 1,5 млрд. евро

Задълженията на „Булгаргаз“ и „Топлофикация София“ вече надхвърлят 1,5 млрд. евро. Това стана ясно на заседание на парламентарната комисия по енергетика, докато столичани протестираха заради липсата на парно и топла вода в редица квартали.

След скандалното изказване: Kaufland България смени Михаил Петров като шеф на УС

Kaufland България сменя ръководителя си. Михаил Петров напуска компанията като председател на Управителния съвет с незабавен ефект, а поста поема досегашният член на Управителния съвет и директор на дирекция „Централни отдели“ Петя Владимирова.

Адмирал Емил Ефтимов напуска поста на 2 януари

Адмирал Емил Ефтимов ще бъде освободен от длъжността началник на отбраната и от военна служба, считано от 2 януари 2027 г. Това е записано в Указ №334 на президента Илияна Йотова, обнародван в брой 103 на „Държавен вестник“.

КЗП наложи по 35 хиляди евро санкции на две търговски вериги за подвеждащи промоции

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи две имуществени санкции от по 35 000 евро на две големи търговски вериги за прилагане на вече забранени им нелоялни търговски практики. Нарушенията са установени при проверки по сигнали на потребители и засягат разминаване между обещаното на клиента и реалните условия при покупка.