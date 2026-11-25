Реал Мадрид победи ПСВ с 5:1 в мач от петия кръг на Шампионската лига и временно оглави класирането с 15 точки. Испанският отбор губеше на почивката, но отбеляза пет попадения през второто полувреме.

ПСВ започна по-активно. В четвъртата минута Рубен ван Бомел стреля от границата на наказателното поле, но топката премина встрани от вратата. Седем минути по-късно Винисиус Жуниор уцели дясната греда с бърз удар от ръба на наказателното поле.

В 32-рата минута главният съдия отсъди дузпа за ПСВ за нарушение срещу Свен Мейнанс. След преглед със системата ВАР Иван Перишич изпълни наказателния удар и даде преднина на нидерландския тим.

Статистиката потвърди по-силното представяне на ПСВ преди почивката. Гостите отправиха осем удара срещу четири за Реал Мадрид, а показателят за очаквани голове беше 1,24 срещу 0,25 в полза на ПСВ.

Реал Мадрид изравни в 50-ата минута. Федерико Валверде изпревари защитник в наказателното поле и засече подаване на Арда Гюлер.

Десет минути по-късно Джуд Белингам направи обрата пълен. Английският халф овладя топката във въздуха и стреля от воле, изпращайки я в горния ляв ъгъл на вратата, пазена от Матей Ковар.

Килиан Мбапе увеличи преднината на Реал Мадрид в 64-ата минута, а в 84-ата се разписа за втори път. Винисиус Жуниор оформи крайното 5:1 в 87-ата минута.

След успеха Реал Мадрид е начело с 15 точки, но има мач повече от Пари Сен Жермен. ПСВ остава на 28-ото място с 4 точки.