Бодьо/Глимт победи ЛАСК Линц с 1:0 в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Норвежкият тим стигна до успеха във втората минута на добавеното време, когато резервата Андреас Хелмерсен се разписа с глава след центриране на Фредрик Бьоркан. Така домакините събраха седем точки в турнира.

Двата състава изиграха предпазливо първо полувреме, което завърши без сериозни голови положения и при резултат 0:0. След почивката Дитмар Кюбауер направи двойна смяна за ЛАСК в 61-вата минута, като пусна Саша Хорват и Моузес Юзор на местата на Алесандро Шьопф и Кристоф Ланг.

Наставникът на Бодьо/Глимт Киетил Кнутсен отговори с тройна рокада в 74-тата минута. В игра влязоха Андреас Хелмерсен, Улрик Салтнес и Джошуа Гастон Китолано, които замениха съответно Ола Бринхилдсен, Сондре Фет и Сондре Аукленд.

Домакините бяха близо до гол в 80-ата минута. Патрик Берг изпълни пряк свободен удар от границата на наказателното поле, но вратарят на австрийския тим изби топката в корнер. ЛАСК направи още две смени в 82-рата минута, когато Саша Каладжич и Мелайро Богарде замениха Самюъл Адениран и Каспер Пол Мьолгор Йоргенсен.

Развръзката дойде в 92-рата минута. Фредрик Бьоркан проби по фланга и центрира към наказателното поле, а Хелмерсен засече топката отблизо с глава за крайното 1:0. Нападателят се бе появил на терена 18 минути по-рано.

Победата оставя Бодьо/Глимт в борбата за продължаване към елиминационната фаза. Според норвежкия всекидневник VG тимът вероятно ще се нуждае от още една победа в оставащите три мача, за да увеличи шансовете си за място в плейофите.

Следващият двубой на Бодьо/Глимт в Шампионската лига е гостуване на Ланс на 9 декември 2026 г. След това норвежкият тим ще приеме Атлетико Мадрид на 19 януари 2027 г., а на 27 януари ще гостува на Клуб Брюж.