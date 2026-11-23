Базираното в Триполи либийско правителство осъди украинските военни операции срещу руски военни кораби край Бенгази в Източна Либия. Властите заявиха, че няма да позволят страната да бъде въвлечена във войната между Русия и Украйна.

Позицията беше обявена от либийското Министерство на външните работи в отговор на изявленията на украинския президент Володимир Зеленски, с които той съобщи за военни операции срещу руски кораби край Бенгази.

Още новини от Украйна

„Продължаването на войната между Русия и Украйна не дава право на нито една от двете страни да провежда военни операции на либийска територия или в териториалните води на Либия“, заяви либийското външно министерство.

Министерството подчерта, че чуждестранни сили няма да бъдат допускани да използват либийските пристанища и гражданската инфраструктура на страната за военни цели.

Триполи настоява Либия да остане извън конфликта

Либийското правителство определи военните действия край Бенгази като недопустими, независимо коя от двете страни в конфликта ги извършва. Според изявлението продължаващата война не може да служи като основание за операции на либийска територия или в крайбрежните води на страната.

Реакцията идва на фона на съобщенията за украински удари срещу руски военни плавателни съдове в района на Бенгази. Ройтерс посочи, че правителството в Триполи е свързало изявленията на Зеленски с необходимостта Либия да не бъде превръщана в участник или терен за разширяване на конфликта.

Към момента либийското външно министерство не обявява конкретни последващи мерки, но ясно посочва, че пристанищата и гражданската инфраструктура на страната не могат да бъдат използвани за военни операции. Това е основното условие, което Триполи поставя след съобщенията за действията край Бенгази.

Източници: devdiscourse.com, apnews.com