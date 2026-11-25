Комо победи АЕК с 1:0 като домакин в двубой от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига и се изкачи до третото място във временното класиране с 12 точки. Гръцкият тим остава на 31-ата позиция с 3 точки.

Италианците получиха възможност да открият резултата още в 29-ата минута, когато им беше отсъдена дузпа. Капитанът Лукаш Да Куня обаче не успя да реализира наказателния удар.

Комо стигна до победния гол в 57-ата минута. Луис Мия овладя подаване на Мартун Батурина и с удар в горния десен ъгъл изпрати топката във вратата на АЕК.

Тимът, воден от Сеск Фабрегас, записа нов успех в турнира и събра 12 точки след пет изиграни срещи. АЕК остава с 3 точки в основната фаза.