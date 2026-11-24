Арсенал и Борусия Дортмунд завършиха 1:1 на стадион „Емирейтс“ в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Резултатът остави английския тим на пето място с 11 точки, докато Борусия е седма с 10 точки.

Домакините поведоха в 10-ата минута. Габриел Магаляеш намери Нони Мадуеке по десния фланг, а той подаде към Виктор Гьокереш. Шведският нападател отправи удар от далечна дистанция и изпрати топката във вратата на Грегор Кобел.

Попадението беше под №400 за Арсенал в историята на Шампионската лига. Пет минути по-късно Кобел се намеси при опасен изстрел на Христос Цолис, а след това спря и опита на Мадуеке.

Борусия Дортмунд възстанови равенството в 55-ата минута. Жоан Гаду проби през центъра и подаде към Максимилиан Байер, който преодоля Габриел Магаляеш и с прецизен удар по тревата направи резултата 1:1.

Арсенал имаше възможности да стигне до втори гол в края. В 80-ата минута след изпълнение на пряк свободен удар от Мартин Йодегор топката рикошира последователно в Нико Шлотербек и Серу Гираси, срещна гредата и беше уловена от Кобел.

Три минути по-късно Деклан Райс също стреля в близкия ъгъл, но топката се отби от страничната греда. До края нов гол не падна и двата отбора си поделиха точките.