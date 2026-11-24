Галатасарай победи Астън Вила с 1:0 на „РАМС Парк“ в Истанбул и записа трети пореден успех в основната фаза на Шампионската лига. Единственото попадение отбеляза Дениз Гюл в 77-ата минута, след като се появи в игра като резерва.

Двубоят предложи много единоборства и малко чисти положения. През първото полувреме нито един от двата отбора не отправи точен удар към противниковата врата. Гостите имаха най-добрата си възможност в 27-ата минута, когато Тейлър Харууд-Белис стреля с глава след корнер на Джон Макгин, но топката премина встрани.

Галатасарай отговори с удар на Юнус Акгюн, който беше блокиран. До почивката Николас Джаксън и Джон Макгин също опитаха изстрели от дистанция, но без да застрашат сериозно вратата на Уурджан Чакър.

Окан Бурук пусна Дениз Гюл в 62-рата минута на мястото на Ерен Елмалъ. Петнайсет минути по-късно нападателят се оказа на правилното място при разбъркване след ъглов удар.

Баръш Алпер Йълмаз стреля с глава, а топката рикошира в Николас Джаксън и се вдигна във въздуха. Гюл реагира най-бързо и също с глава я насочи във вратата на Зион Сузуки за 1:0.

При гола нападателят получи удар с крак в лицето от Джаксън, който се опита да изчисти топката. Гюл остана на терена с разкървавен нос и получи медицинска помощ, но продължи участието си в мача.

Астън Вила потърси изравняване в заключителните минути. Виктор Линдельоф отправи удар с глава след центриране в наказателното поле, но не затрудни Чакър. Домакините също стигнаха до възможност за втори гол, при която Сузуки се намеси успешно.

Галатасарай запази преднината си до последния съдийски сигнал и събра девет точки. Астън Вила остана със същия актив след второто си поредно поражение в турнира. УЕФА посочва, че следващите срещи на двата отбора са на 8 декември — АЕК Атина ще приеме Галатасарай, а Астън Вила ще играе у дома срещу Пари Сен Жермен.

За тима на Унай Емери загубата продължава трудната серия в последните мачове. Преди двубоя с Галатасарай Астън Вила беше записал нулево равенство със Съндърланд във Висшата лига.