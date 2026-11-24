До 325 000 руски военнослужещи може да са загинали в Донецка област от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна, показва анализ на изтекла база данни на Росстат. Официално регистрираните смъртни случаи са 270 547, но според разследването данните се вписват със закъснение от няколко месеца, а в началния период мястото на смъртта често не е било посочвано.

„Завземането на целия Донбас остава една от основните цели на Владимир Путин от началото на пълномащабната война в Украйна“, посочва „Агенция“ в анализа си, изготвен с данни и оценки на „Проект“. Според публикацията именно продължаването на настъплението в региона е довело до загуби, надхвърлящи тези на съветската армия в отделни настъпателни операции през Втората световна война.

Най-много загинали са отчетени през 2025 г.

Коригираната оценка разпределя загиналите руски военнослужещи в Донецка област по години така: около 23 000 през 2022–2023 г., 87 000 през 2024 г., 147 000 през 2025 г. и около 68 000 през непълната 2026 г. Сборът достига приблизително 325 000 души.

По всички направления на войната в изтеклата база са регистрирани 474 000 смъртни случая. С отчитане на забавянията в регистрацията общият брой на загиналите руски военнослужещи до септември 2026 г. може да е достигнал 573 000, се посочва в анализа.

Покровск е най-тежкият участък

Над 100 000 руски военнослужещи са загинали в боевете за Покровск, сочат данните. Повече от 8000 от тези смъртни случаи са регистрирани след март 2026 г., когато Русия обяви, че е превзела града.

В района на Бахмут и в самия град са отчетени около 34 000 загинали руски военнослужещи. Анализаторите отбелязват, че за боевете през 2022 г. и началото на 2023 г. в базата по-рядко е посочвано мястото на смъртта, което може да означава по-висока реална стойност.

За Авдиивка са регистрирани най-малко 19 000 загинали. Преди превземането на града през февруари 2024 г. руската армия е губела средно около 1000 военнослужещи месечно. През март и април загубите са се увеличили до около 2000 месечно, а от март 2024 г. до септември 2026 г. в района са загинали още над 11 000 руски военнослужещи. Въгледар е свързан с около 5000 регистрирани смъртни случая.

Сравнение с операциите на СССР

Според справочника на Григорий Кривошеев безвъзвратните загуби на съветската армия в Донбаската настъпателна операция през 1943 г. са били 66 000 души. В Берлинската настъпателна операция през април и май 1945 г. са отчетени 78 000 безвъзвратни загуби.

Тези стойности са значително по-ниски от оценката за руските загинали в Донецка област в настоящата война. Данните обаче са изчисления на база изтекъл масив на Росстат и корекции за непълно или забавено регистриране, а не официално призната от руските власти статистика.

Източници: war.obozrevatel.com, agents.media