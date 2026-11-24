Благомир Коцев обвини бизнесмена Даниел Славов – Дидо Дънката, че е оказал натиск върху Общинската избирателна комисия във Варна, за да бъде прекратен мандатът му като кмет. Изявлението беше направено, след като ОИК – Варна прекрати предсрочно пълномощията на Коцев и анулира удостоверението му за избран кмет.

„Във Варна бе извършен преврат от бизнесмена Даниел Славов – Дънката“, заяви Коцев в обръщение, цитирано от БНТ. Той определи решението като предварително подготвено наказание за отказа му да подкрепи определени предложения, свързани с бюджета на общината. Коцев обяви, че ще обжалва.

ОИК – Варна мотивира решението си със сигнали за отсъствията на кмета и ползването на отпуски през 2025 г., когато той беше задържан под стража. Решението е обжалваемо пред Административния съд във Варна в седемдневен срок. Към момента обвинението на Коцев за натиск върху комисията е политическо твърдение и не е потвърдено с публично решение на съд или разследващ орган.

Бизнесменът, познат като Дидо Дънката

Даниел Славов е варненски бизнесмен, свързван с компании в строителния и хотелския сектор. Прякорът Дидо Дънката става широко известен през 2010 г., когато Славов е задържан при операцията на МВР „Медузите“.

Акцията е насочена към разследване на сделки за закупуване на автобуси втора употреба за общинския транспорт във Варна. Сред задържаните са Славов, тогавашният председател на Общинския съвет Борислав Гуцанов, директорът на общинското дружество „Градски транспорт“ Пенчо Пенчев и главната счетоводителка на дружеството Йоана Кръстева. Тогава прокуратурата говори за престъпна група, присвояване, неизгодни сделки и безстопанственост.

Случаят обаче не завършва с осъдителна присъда срещу Славов. По делото „Славов и други срещу България“ Европейският съд по правата на човека установява нарушения, свързани с начина на задържането и публичното представяне на разследването. Съдът приема, че изказвания на представители на властта са надхвърлили обикновеното съобщаване на информация и са засегнали презумпцията за невиновност.

Влиянието му във Варна

През годините името на Славов многократно се появява в публикации за местния бизнес и политическите отношения във Варна. „24 часа“ го описва като строителен предприемач, свързван с хотелиерския бизнес и с политически влияния в града. Медията посочва и връзки между неговото име и формацията „Български глас“, която след местните избори през 2023 г. получи представители в Общинския съвет.

Тези твърдения не означават, че Славов заема официална политическа длъжност или че е доказано управлявал решенията на местната власт. Досега публично потвърдените факти са свързани основно с бизнеса му, задържането при операцията „Медузите“, последвалото решение на Европейския съд по правата на човека и настоящото обвинение на Благомир Коцев.

След решението на ОИК спорът ще се пренесе в Административния съд във Варна. Именно съдът ще трябва да прецени законосъобразността на прекратяването на кметския мандат, докато твърденията за политически или бизнес натиск остават предмет на публичен конфликт между засегнатите страни.

Източници: bntnews.bg, bta.bg, 24chasa.bg