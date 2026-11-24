Бетис спечели с 2:0 гостуването си на Слован Братислава в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Колумбийският нападател Кучо отбеляза и двата гола за испанския тим.

Бетис поведе в 43-ата минута. Кучо се възползва от подаване на Анхел Ортис и с глава изпрати топката във вратата на домакините за 0:1.

Испанският отбор увеличи преднината си в 57-ата минута. Кучо отново беше на точното място, за да засече центриране на Иско и да оформи крайното 0:2. Така нападателят се превърна в решаващата фигура в двубоя, а Слован не успя да отговори с гол.

След успеха Бетис събра 12 точки и се изкачи на четвърто място в класирането на основната фаза. Тимът продължава да има добра позиция в борбата за продължаване напред в турнира.

Слован Братислава остава на последната, 36-а позиция, без точков актив. Словашкият тим допусна поредно поражение в кампанията и не успя да прекъсне негативната си серия.

Победата в Братислава е важна за Бетис преди оставащите срещи от основната фаза, докато Слован ще трябва да търси първите си точки в следващите мачове.