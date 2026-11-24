Арсенал приема Борусия Дортмунд в мач от петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на стадион „Емирейтс“ започва в 22:00 часа българско време, а главен съдия е италианецът Маурицио Мариани. Срещата ще бъде излъчена по Max Sport 3.

Преди началото Арсенал заема третото място във временното класиране с 9 точки. Борусия Дортмунд е на 12-а позиция, също с 9 пункта.

Мениджърът на домакините започва с Кепа Арисабалага на вратата. В защита са Бен Уайт, Езри Конса, Габриел Магаляеш и Пиеро Инкапие.

В средата на терена ще действат Деклан Райс, капитанът Мартин Йодегор и Майлс Люис-Скели. В предни позиции са Христос Цолис, Виктор Гьокереш и Нони Мадуеке.

Грегор Кобел започва за германския тим. Пред него са Юлиан Риерсон, Жоан Гаду, Валдемар Антон и капитанът Нико Шлотербек.

Халфовата линия е съставена от Даниел Свенсон, Джоуб Белингам, Джоуи Ферман и Феликс Нмеча. В атака са Максимилиан Байер и Фабио Силва.