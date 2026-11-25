Четири пещи работят без прекъсване, а под тях е изкопана 10-метрова яма. На 25 ноември 1735 г. в Московския Кремъл завършва отливането на Цар Камбана – гигант, който тежи около 202 тона, висок е 6,24 метра и има диаметър 6,6 метра.

Поръчката е направена от императрица Анна Йоановна, а изпълнението е възложено на руския майстор Иван Фьодорович Моторин и сина му Михаил. Началото на работата е поставено на 26 ноември 1734 г. с тържествена служба в Успенския събор и църковно благословение.

Отливката изисква специална площадка

Заради размерите на бъдещата камбана формата е изградена в специална леярска яма на Ивановския площад. Пространството между нея и стените е запълнено с пръст, която е внимателно трамбована, за да издържи натиска на разтопения метал. Около ямата са построени четири пещи, както и механизъм за повдигане на кожуха.

Първият опит за отливане през 1734 г. завършва неуспешно, след като част от пещите се повреждат и избухва пожар. Подготовката е възстановена, но Иван Моторин умира през август 1735 г. Работата е продължена от неговия син Михаил.

Последното топене на метала продължава 36 часа. След това бронзът е излят във формата за 1 час и 12 минути. В запазен рапорт от 25 ноември 1735 г. майсторите записват:

„Камбаната се изля напълно, без повреда и без никакво препятствие.“

Пожарът оставя гиганта без глас

След като металът изстива, започва художествената обработка. Върху камбаната са нанесени надписи, релефи и декоративни изображения, а работата приключва през пролетта на 1737 г.

Тогава обаче пожарът, известен като Троицкия пожар, обхваща Москва. Дървената постройка над леярската яма се запалва и върху камбаната започват да падат горящи части. Московчани изливат вода, защото се страхуват, че високата температура може да разтопи бронзовия гигант.

Рязкото и неравномерно охлаждане води до появата на повече от 10 пукнатини. От камбаната се отчупва парче с тегло около 11 тона. Повредата прави невъзможно използването ѝ, а Цар Камбана остава в ямата почти век.

Подемът в Кремъл

През 1836 г. е взето решение камбаната да бъде извадена и поставена на специален постамент. Задачата е възложена на френския архитект Огюст Монферран, свързан с Александровската колона в Санкт Петербург и с преустройството на Исакиевския събор.

На 17 август 1836 г. сложната операция приключва успешно. Подемът продължава 42 минути и 33 секунди, след което Цар Камбана е поставена на постамент в Московския Кремъл. Тя остава най-тежката камбана в света, но никога не е била окачвана и не е прозвучала.

Източници: bta.bg, aif.ru