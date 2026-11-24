Германският министър на външните работи Йохан Вадефул определи като несериозни руските призиви за връщане към системата за европейска сигурност отпреди 1997 г. Според него, ако Москва настоява за възстановяване на тогавашния ред, същата логика би означавала Русия да върне на Украйна Крим и окупираните територии в източната част на страната. Вадефул заяви, че не смята руското ръководство за готово на подобна стъпка.

„Нека бъдем сериозни“, каза германският външен министър по време на пленарното заседание на Парламентарната асамблея на НАТО в Берлин. Той посочи, че Европа вече разполага с изградена архитектура за сигурност, чиито основи са поставени с Хелзинкския заключителен акт от 1975 г., Парижката харта и Будапещенския меморандум.

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По думите на Вадефул Русия трябва да спазва международните правни рамки, които сама е подписала. Германският министър заяви още, че при сегашната политика на Москва европейските държави ще трябва да изграждат сигурността си в условия на противопоставяне с Русия.

„Мирът и стабилността в Европа ще можем да осигурим само въпреки Русия, а не заедно с нея“, заяви Вадефул.

Затова, според него, държавите от НАТО трябва да укрепват Алианса и собствения си отбранителен капацитет. Той увери, че съюзниците са готови да защитават територията на НАТО, включително „всеки сантиметър“ от нея, на фона на посочените от него руски провокации срещу Полша.

Какви са руските искания

Според УНИАН Москва настоява военното присъствие на НАТО в Източна Европа да бъде ограничено до равнището от 1997 г. Това би засегнало държавите, присъединили се към Алианса след тази година, сред които Полша, Унгария, Чехия и балтийските държави.

Отделно Русия иска Украйна да се откаже от членство в НАТО и да бъде ограничена възможността ѝ да участва в политиката на колективна сигурност и отбрана на Европейския съюз. Сред останалите искания са ограничаване на числеността и въоръжението на украинската армия, прекратяване на западните оръжейни доставки и забрана за разполагане на чужди войски и военни обекти на украинска територия.

Позицията на Вадефул поставя тези искания в пряка връзка с международните ангажименти на Русия и с териториите, окупирани от Москва в Украйна. Германският министър не посочи нови условия за преговори, но заяви, че НАТО ще продължи да укрепва отбраната си.

Източници: unian.net, ukrinform.ua