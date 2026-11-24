Кристиано Роналдо се приближи до границата от 1000 гола в професионалната си кариера, а Жоао Феликс донесе победата на Ал-Насър с 2:1 срещу Ал-Сад в петия кръг на основната фаза на Азиатската Шампионска лига. Роналдо вече има 987 попадения и се нуждае от още 13, за да достигне историческата кота.

Домакините поведоха на стадион „Ал-Ауал Парк“ в 13-ата минута. Роналдо спечели дузпа след нарушение на Мохамед Камара и сам изпълни наказателния удар, като изпрати топката в горния десен ъгъл.

Ал-Сад изравни в 22-рата минута чрез Мохамед Уаад. Той се разписа след центриране на Акрам Афиф, а след гола отпразнува попадението с характерния жест на Роналдо.

Португалецът вкара втори гол малко преди почивката, но попадението беше отменено заради засада след намеса на ВАР. В добавеното време на първата част Уаад получи директен червен картон, след като наплю Науаф Бушаил, и остави гостите с човек по-малко.

В началото на второто полувреме Жоао Феликс отбеляза победния гол с атрактивна задна ножица от границата на наказателното поле. Изпълнението на португалския национал се оказа решаващо за крайния резултат.

„Кристиано Роналдо 987“

Това написа журналистът Фабрицио Романо в публикация, вградена в материала на Gong.bg, след попадението на португалеца. С гола си Роналдо достигна 17 попадения за Ал-Насър в азиатските клубни турнири и изпревари мароканеца Абдеразак Хамдалах като едноличен голмайстор на клуба в континенталните надпревари.

Ал-Насър заема петото място в зона Запад с девет точки и мач по-малко. Ал-Сад остава с две точки и продължава да търси първата си победа в турнира.

Следващото предизвикателство пред тима на Анге Постекоглу е гостуване на Ал-Хазем в първенството на Саудитска Арабия. Ал-Насър заема третото място в местния шампионат.