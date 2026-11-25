РБ Лайпциг победи Ланс с 3:1 като домакин в петия кръг на основната фаза на Шампионската лига. Двубоят се игра на „Ред Бул Арена“, а германският тим реши голяма част от развоя още в началните минути.

Давид Раум откри резултата в шестата минута, а Антонио Нуса удвои аванса на домакините три минути по-късно. Така Лайпциг поведе с 2:0 още след първите 10 минути.

Ланс върна едно попадение в 58-ата минута чрез Матийо Удол. В добавеното време обаче Нуса вкара втория си гол в мача и оформи крайното 3:1 за Лайпциг.

След успеха Лайпциг заема 21-о място във временното класиране с шест точки. Ланс, който е френският вицешампион, е 33-и с три пункта.