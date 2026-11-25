Девет мача от основната фаза на Шампионската лига се изиграха на 24 ноември. В срещите бяха отбелязани общо 20 гола, като Реал Мадрид постигна най-убедителния успех – 5:1 срещу ПСВ.

Манчестър Сити и Наполи завършиха 2:2 в един от най-резултатните двубои за вечерта. Арсенал и Борусия Дортмунд също не излъчиха победител след 1:1. Това бяха единствените две равенства в програмата.

Резултатите от вечерта

Бодьо/Глимт – ЛАСК 1:0

Галатасарай – Астън Вила 1:0

Арсенал – Борусия Дортмунд 1:1

Комо – АЕК 1:0

Лайпциг – Ланс 3:1

Манчестър Сити – Наполи 2:2

Реал Мадрид – ПСВ 5:1

Слован Братислава – Реал Бетис 0:2

Фейенорд – Порто 0:1

Победи записаха още Бодьо/Глимт, Галатасарай, Комо, Лайпциг, Реал Бетис и Порто. Реал Мадрид и Лайпциг бяха сред отборите, които отбелязаха по четири гола, но испанският гранд бе единственият с пет попадения в мачовете от програмата.