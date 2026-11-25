Барселона спечели с 4:1 гостуването си на Сабах в петия кръг на Шампионската лига. Двубоят се игра на Олимпийския стадион в Баку, а успехът изкачи каталунците до четвъртото място във временното класиране с 12 точки. Сабах остава на 32-ра позиция с три пункта.

Домакините започнаха по-активно и създадоха първата сериозна опасност. В 9-ата минута Хаял Алиев стреля от движение, но Жоан Гарсия се намеси решително. Осем минути преди края на първото полувреме Иван Лепиница уцели гредата.

Барселона постепенно пое контрола върху мача и откри резултата в 31-вата минута. След отскочила топка Антъни Гордън се оказа на добра позиция и с удар отблизо изпрати топката във вратата на Сабах. Малко по-късно английският нападател отново се разписа, но попадението му беше отменено заради засада.

След почивката Барселона увеличи натиска. В 51-вата минута Гордън вкара втория си гол в мача и даде още по-сериозна преднина на гостите.

Само четири минути по-късно Карим Адейеми покачи на 0:3. Германецът получи подаване от Алехандро Балде и завърши атаката отблизо. В 60-ата минута Габриел Жезуш оформи четвъртото попадение за Барселона.

Сабах стигна до почетен гол в заключителната част. Влезлият като резерва Джой-Ланс Микелс се разписа и оформи крайното 1:4.

Статистиката потвърди превъзходството на Барселона. Тимът на Ханзи Флик владееше топката в 66 процента от времето и отправи 24 удара срещу седем за азербайджанския състав.

Барселона ще продължи участието си в основната фаза на турнира с домакинство на Манчестър Сити на 8 декември.

В друг ранен мач Виляреал победи като гост Славия Прага с 1:0.