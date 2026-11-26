Резултати от мачовете в Шампионската лига по футбол играни на 25 ноември:
Сабах - Барселона 1:4
0:1 Антъни Гордън 31'
0:2 Антъни Гордън 51'
0:3 Карим Адееми 55'
0:4 Габриел Жезус 60'
1:4 Джой-Ланс Микелс 63'
Славия Прага - Виляреал 0:1
0:1 Тейджън Бюканън 62'
Атлетико Мадрид - Викинг 2:0
1:0 Александър Сьорлот 19'
2:0 Хулиан Алварес 24'
Клуб Брюж - Ливърпул 0:3
0:1 Александър Исак 13'
0:2 Флориан Вирц 79'
0:3 Александър Исак 82'
Интер - Щутгарт 2:0
1:0 Петар Сучич (Д) 57'
2:0 Лаутаро Мартинес 74'
Шахтьор Донецк - Фенербахче 0:1
0:1 Ведат Мурики 56'
Лил - Байерн Мюнхен 2:1
0:1 Дайо Упамекано 15'
1:1 Аясе Уеда 62'
2:1 Александър Павлович (АГ) 65'
ПСЖ - Рома 2:2
0:1 Марио Ермосо 5'
1:1 Иля Забарни 31'
2:1 Усман Дембеле (Д) 62'
2:2 Дониел Мален (Д) 78'
Спортинг Лисабон - Манчестър Юнайтед 2:2
1:0 Луис Суарес (Д) 33'
1:1 Бруно Фернандеш (Д) 48'
1:2 Бруно Фернандеш 50'
2:2 Луис Суарес 80'
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА