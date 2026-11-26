На 26 ноември 1864 г. 12-годишната Алиса Лидъл получава необичаен подарък: ръкописна книга, написана и илюстрирана от самия Чарлз Лутуидж Доджсън. Той я озаглавява „Приключенията на Алиса под земята“ и я посвещава като „коледен подарък за скъпо дете в спомен за един летен ден“.

Това уточнение е важно, защото често се твърди, че ръкописът е бил подарък за рождения ден на Алиса. Историческите сведения сочат друго: подаръкът е връчен през ноември и е замислен като ранен коледен подарък.

История, започнала по време на разходка с лодка

Разказът се ражда две години по-рано, на 4 юли 1862 г., по време на разходка с лодка по река Темза край Оксфорд. Доджсън пътува с Алиса и сестрите ѝ Лорина и Едит Лидъл. По време на излета той измисля история за момиче, което попада в необичаен свят, а Алиса го моли да я запише.

Първоначалният ръкопис е ръчно изписан и включва 37 рисунки с перо и мастило, както и цветна заглавна страница. Състои се от 90 страници и остава личен подарък за Алиса, вместо веднага да бъде публикуван.

От „под земята“ до Страната на чудесата

Чарлз Доджсън е математик и преподавател в Оксфорд, но литературните си произведения публикува под името Луис Карол. След като разказът е преработен и разширен, през 1865 г. излиза „Алиса в страната на чудесата“ с илюстрации от Джон Тениъл. Разширената версия е значително по-дълга от ръкописа и включва персонажи и сцени, които отсъстват от първоначалния текст.

Първоначалният тираж е от 2000 екземпляра, но е изтеглен заради възражения към качеството на отпечатаните илюстрации. Ново издание излиза в края на 1865 г., като на заглавната му страница е изписана датата 1866 г. Книгата постепенно се превръща в международен успех и остава в печат повече от век.

Две книги, а не две части на едно издание

Продължението „Алиса в огледалния свят“ е публикувано през 1871 г. То е самостоятелна книга, а не втора част от първоначалното издание на „Алиса в страната на чудесата“. В нея са включени известни стихотворения и образи, сред които „Джаберуоки“ и Белият рицар.

Оригиналният ръкопис „Приключенията на Алиса под земята“ днес се съхранява в Британската библиотека. Той пази най-ранната форма на историята, която започва като разказ по време на летен излет и се превръща в една от най-разпознаваемите книги в световната литература.

Източници: history.com, theguardian.com, apps.lib.umich.edu