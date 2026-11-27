Бешикташ победи Апоел Беер Шева с 2:1 в мач от петия кръг на Лига Европа, белязан от сериозни сблъсъци по трибуните. Срещата на стадион „Батуми“ в Грузия беше прекъсната в 26-ата минута, след като грузинската полиция влезе в сектора на турските привърженици. Играта беше подновена след около половин час.

Напрежението се появи още преди началото. Фенове на Бешикташ издигнаха палестински знамена и послания в подкрепа на Палестина. При появата на футболистите на Апоел Беер Шева турските запалянковци ги освиркаха, а двата отбора не се ръкуваха по време на официалната церемония. Според Асошиейтед прес полицията е използвала лютив спрей, след като в сектора е бил разгънат палестински флаг.

След намесата на органите на реда избухнаха сблъсъци. Част от привържениците хвърляха предмети, а на място се наложи да бъде оказана медицинска помощ на пострадали фенове. Футболистите на Бешикташ се приближиха до трибуните и опитаха да успокоят обстановката. Датският съдия Мортен Крог прибра двата състава в съблекалните, а след овладяването на напрежението мачът беше възобновен след кратка загрявка.

На терена резултатът остана 0:0 до 75-ата минута, когато Жуниор Олайтан даде преднина на турския тим. Оркун Кьокчю удвои в 90-ата минута, а Джейвън Ийст върна едно попадение за Апоел Беер Шева в третата минута на добавеното време. Така Бешикташ спечели с 2:1 в двубой, който завърши при засилено полицейско присъствие.

След мача Бешикташ обвини силите за сигурност в Грузия, че са използвали „непропорционална сила“ срещу негови привърженици. „Категорично осъждаме използването на непропорционална сила срещу нашите фенове и пожелаваме бързо възстановяване на всички, които са били засегнати от инцидентите“, заяви клубът. Турската футболна федерация също определи действията като неприемливи и посочи, че ще настоява за разследване.

Случилото се в Батуми беше вторият сериозен инцидент около мач от Лига Европа в същия ден. Преди двубоя на „Велодром“ в Марсилия привърженици на Олимпик Марсилия нападнаха фенове на Левски, като български запалянковци бяха откарани за медицинска помощ. Срещата между двата отбора завърши с победа на домакините с 1:0.

Мачът между Бешикташ и Апоел Беер Шева беше преместен от Истанбул в Батуми с решение на УЕФА, след като турските власти предупредиха, че срещата не може да се проведе в Истанбул по съображения за сигурност. Следващият мач на Бешикташ в турнира е гостуване на Байер Леверкузен на 10 декември.