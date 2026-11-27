Българският футболен съюз излезе с остра позиция след бруталните нападения над привърженици на Левски по време на двубоя срещу Олимпик Марсилия от Лига Европа. От централата категорично осъдиха проявите на насилие и настояха за най-строги наказания.

Срещата от петия кръг на турнира завърши с победа за френския тим с 1:0, но футболните събития останаха на заден план заради инцидентите по трибуните.

От БФС съобщиха, че вече са сезирали УЕФА по случая и настояват за незабавни и максимално тежки санкции.

Ето позицията:

" Ръководството на Българския футболен съюз изразява дълбокото си възмущение и осъжда категорично ужасните сцени на насилие от страна на фенове на Олимпик Марсилия спрямо привърженици на Левски по време на двубоя между двата отбора от турнира Лига Европа по-рано тази вечер.



Подобен акт на брутална агресия, който може да коства човешки животи, не само няма никакво място във футбола, но следва да бъде наказан с възможно най-строги санкции.

Българският футболен съюз вече сезира европейската футболна централа УЕФА за случая и настоява за незабавни и максимално тежки наказания. Наред с това изискваме пълно съдействие от френските футболни и държавни институции, които да ни предоставят цялата официална документация, събрана по случая. Настояваме за пълна прозрачност на разследването от страна на френските власти, които трябва да поемат незабавно своята отговорност за станалото, да установят всички извършители и да накажат виновниците за серията от инциденти на “Стад Велодром” в Марсилия тази вечер."