Резултати от 5 кръг в основната фаза на Лига Европа:
Левски - Залцбург 0:1
НЕК Ниймеген - Левски 1:1
Виктория Пилзен - Левски 1:2
Левски - Ягелония Бялисток 1:0
Олимпик Марсилия - Левски 1:0
Олимпиакос - Милан 2:4
Виктория Пилзен - Бенфика 4:0
Унион Сен Жилоа - Лех Познан 2:2
Динамо Загреб - Байер Леверкузен 0:2
Залцбург - Арарат 2:0
Селта Виго - Борнемут 1:2
Бешикташ Истанбул - Апоел Беер Шева 2:1
Ювентус - Омония Никозия 4:1
Олимпик Лион - Лилестрьом 0:0
Ференцварош - НК Целие 0:0
Спарта Прага - АЗ Алкмаар 2:4
Кристъл Палас - Реал Сосиедад 2:1
Съндърланд - Ягелония 1:1
Хофенхайм - Щурм Грац 3:1
Торензе - Селтик 1:2
НЕК Ниймеген - Рен 3:1
ОФИ Крит - Андерлехт 1:3
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