27 ноември 1942 г.: Роден е Джими Хендрикс - най-великият китарист на всички времена

Джими Хендрикс, роден на 27 ноември 1942 г. в град Сиатъл, САЩ. Той е признат за един от най-влиятелните рок музиканти, превърнали електрическата кита ...