27 ноември 1942 г.: Роден е Джими Хендрикс - най-великият китарист на всички времена

27 Ноември, 2025 11:18 8 936 22

Още с първите си концерти на Острова Хендрикс привлича вниманието

Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Джими Хендрикс, роден на 27 ноември 1942 г. в град Сиатъл, САЩ. Той е признат за един от най-влиятелните рок музиканти, превърнали електрическата китара в икона, а себе си – в легенда още приживе. Той обогатява начина на свирене на рок китара с прийомите на фийдбек, дисторшън и други специални ефекти, подобно на китаристи като Дейв Дейвис от Кинкс и Пийт Тауншънд от Ху. Именно дълбокото познаване на блус, соул и ритъм енд блус стилистиката позволява на Хендрикс да достигне уникални висоти на звученето и да оформи неповторимия му почерк и темперамент.

Наркотиците обаче са коварните му спътници, а животът му е точно като неговата музика – смес от избликваща ярост и нежност, от нетърпение и отчаяние.

На 18 септември 1970 г. Джими Хендрикс е намерен мъртъв в апартамент на хотел „Samarkand“. Той прекарва нощта с германската си приятелка Моника Данеман.

След направената аутопсия, официалната версия за смъртта на Хендрикс е, че е вдишал собственото си повръщано и е починал от задушаване, докато е под въздействието на барбитурати.

По-късно Моника Данеман разкрива, че Хендрикс е взел 9 от нейните приспивателни, което е 18 пъти над препоръчаната доза.

Четири години по-късно Данеман твърди, че Джими е бил жив, когато е откаран с линейката, но полицията и медицинските власти докладват, че към момента на тяхното пристигане Хендрикс е бил мъртъв, външната врата на апартамента – широко отворена, а самият апартамент – празен. Самата Данеман се самоубива през 1996 по време на ново разследване, след като е обвинена от Кати Етчингам за смъртта му.

Джими Хендрикс е обявен за най-великия китарист на всички времена от списанието "Rolling Stone". Роден е в Сиатъл на 27 ноември, припомня БНР.

Умира едва на 27 години - и той е част от онзи клуб на 27-годишните, отишли си от този свят. Но за живота му - когато е на 13 години неговият баща го научава да свири на акустична китара, 17-годишен Джими напуска училище и се записва в армията, но скоро се разочарова и е уволнен (заради счупен глезен) малко преди началото на войната във Виетнам.

Установява се в Ню Йорк, през 1966 г. сформира своя група - "Jimmy James and the Blue Flames". През този период се запознава и свири с много музиканти, сред които е и Франк Запа. Именно той му показва наскоро изобретения китарен ефект "уа-уа", след което Хендрикс се превръща във всепризнат майстор на този ефект.

По-късно Хендрикс среща бас-китариста Час Чандлър, който го отвежда в Англия, урежда му договор със собствения си продуцент Майкъл Джефри и му помага да сформира групата "The Jimi Hendrix Experience" с бас-китариста Ноел Рединг и барабаниста Мич Мичъл.

Още с първите си концерти в Лондон Хендрикс привлича вниманието на цялата британска музикална индустрия. Впечатляващата му китарна техника и ефектно сценично присъствие бързо спечелват уважението на всепризнатите звезди Ерик Клептън (с когото остава приятел до смъртта си) и Джеф Бек, а също и на членовете на The Beatles и The Who.

Първият сингъл на Джими е вариант на песента "Hey Joe", която е стилизирана блус песен, написана от Били Робъртс.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    32 8 Отговор
    Бил е велик музикант

    Коментиран от #5, #7

    04:04 18.09.2023

  • 2 Сид Вишъс

    28 3 Отговор
    Явно наркотиците в Европа са били по достъпни.Хендрикс умира в Лондон,Джим Морисън в Париж.Да почиват в мир!

    Коментиран от #6, #15

    04:23 18.09.2023

  • 3 Сандо

    31 14 Отговор
    Преди години понякоя от Дискавъритата течеше една поредица "Последните 24 часа" в която се анализираха живота и последните 24 часа от живота на известни личности.Една от сериите беше посветена на Джими Хендрикс.В нея авторите стигнаха до извода,че Хендрикс е убит от американските тайни служби.Това е една приятна информация за тези,които повече от 30 години не спират да плюят по българските тайни служби.А Джимито си остана велик музикант и виртуозен китарист,макар музиката му да не съвпада с моя вкус.

    Коментиран от #17

    07:13 18.09.2023

  • 4 123

    9 19 Отговор
    Сатанистите са го ликвидирали щото е отказал да им служи.

    09:15 18.09.2023

  • 5 Тахумба

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Беше наистина.

    10:52 18.09.2023

  • 6 Идън

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    Джимарата умира в Германия след концерт. В Лондон го довежда Чаз от Animals-,,Къщата на изгряващото слънце,, .През 1969 е на Уудсток заедно с Кридънс- Джо Кокър и мн. др.с белия Фендер Стратокастър.С бял Фендер Страт свирят- Ричи Блекмор- Ингви Малмстийн- Аксел Руди Пел

    15:00 18.09.2023

  • 7 Някой си

    7 25 Отговор

    До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ча па толкова... па на мене ми не аресва...

    Коментиран от #21, #22

    19:52 18.09.2023

  • 8 честен ционист

    4 15 Отговор
    Малко по-късно и изгрява звездата на на никой му неизвестния Морган Фрийман.

    09:23 18.09.2024

  • 9 Направиха го легенда посмъртно

    6 23 Отговор
    имитираше Франк Запа, а единственият му хит е кавър на Боб Дилън

    09:29 18.09.2024

  • 10 ГЕПАРД

    22 4 Отговор
    ВЕЛИК МУЗИКАНТ!!!!!

    09:31 18.09.2024

  • 11 гробар

    1 17 Отговор
    къде му е трапа. Вече отдавна трябва да де е разложил та сама са го намерия ще му изравя чарковете и луди пари ще изкарам.
    💰💀💰💀💰💀💰💀

    09:33 18.09.2024

  • 13 Факт

    18 3 Отговор
    Неповторим гений. Продължава и доразвива постиженията на Чък Бери. Символ на рок музиката. Много концертни записи. Любимото ми парче - Файър от студиен албум Are you experienced?

    13:59 18.09.2024

  • 14 Име

    13 5 Отговор
    Някога криели как свирят. Клептън стоял с гръб към публиката. Когато чул за първи път Джими, потънал в земята.

    19:07 18.09.2024

  • 15 Раста

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сид Вишъс":

    И до ден днешен като свиваме масе винаги фърляме една щипка трева на земята с думите "за Боб"

    05:33 18.09.2025

  • 16 Файър

    11 8 Отговор
    Най-великият рок музикант!

    05:51 18.09.2025

  • 17 Странно

    11 5 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    Защо ли американските тайни служби биха ликвидирали гениален музикант? В тази серия имаше ли някакъв отговор на този въпрос?

    Коментиран от #19

    07:31 18.09.2025

  • 18 Познато

    9 3 Отговор

    До коментар #12 от "Читател":

    Тамошните афроамериканци са като тукашните дакоти.

    07:34 18.09.2025

  • 19 Сандо

    9 6 Отговор

    До коментар #17 от "Странно":

    Заради връзките му с организацията "Черните пантери",която може би вече не съществува,но на ония години беше сериозна заплаха за властта.Всъщност добре е да се знае от хората,че тайните служби на всички страни по света следят всички хора,които могат по някакъв начин да влияят на обществото.

    Коментиран от #20

    10:07 18.09.2025

  • 20 мандо

    1 5 Отговор

    До коментар #19 от "Сандо":

    едни църни пантери та търсат.ма не да та ядът ...

    11:38 18.09.2025

