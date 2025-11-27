27 ноември 1942 г.: Роден е Джими Хендрикс - най-великият китарист на всички времена

Джими Хендрикс, роден на 27 ноември 1942 г. в град Сиатъл, САЩ. Той е признат за един от най-влиятелните рок музиканти, превърнали електрическата китара в икона, а себе си – в легенда още приживе. Той обогатява начина на свирене на рок китара с прийомите на фийдбек, дисторшън и други специални ефекти, подобно на китаристи като Дейв Дейвис от Кинкс и Пийт Тауншънд от Ху. Именно дълбокото познаване на блус, соул и ритъм енд блус стилистиката позволява на Хендрикс да достигне уникални висоти на звученето и да оформи неповторимия му почерк и темперамент.
Наркотиците обаче са коварните му спътници, а животът му е точно като неговата музика – смес от избликваща ярост и нежност, от нетърпение и отчаяние.
На 18 септември 1970 г. Джими Хендрикс е намерен мъртъв в апартамент на хотел „Samarkand“. Той прекарва нощта с германската си приятелка Моника Данеман.
След направената аутопсия, официалната версия за смъртта на Хендрикс е, че е вдишал собственото си повръщано и е починал от задушаване, докато е под въздействието на барбитурати.
По-късно Моника Данеман разкрива, че Хендрикс е взел 9 от нейните приспивателни, което е 18 пъти над препоръчаната доза.
Четири години по-късно Данеман твърди, че Джими е бил жив, когато е откаран с линейката, но полицията и медицинските власти докладват, че към момента на тяхното пристигане Хендрикс е бил мъртъв, външната врата на апартамента – широко отворена, а самият апартамент – празен. Самата Данеман се самоубива през 1996 по време на ново разследване, след като е обвинена от Кати Етчингам за смъртта му.
Джими Хендрикс е обявен за най-великия китарист на всички времена от списанието "Rolling Stone". Роден е в Сиатъл на 27 ноември, припомня БНР.
Умира едва на 27 години - и той е част от онзи клуб на 27-годишните, отишли си от този свят. Но за живота му - когато е на 13 години неговият баща го научава да свири на акустична китара, 17-годишен Джими напуска училище и се записва в армията, но скоро се разочарова и е уволнен (заради счупен глезен) малко преди началото на войната във Виетнам.
Установява се в Ню Йорк, през 1966 г. сформира своя група - "Jimmy James and the Blue Flames". През този период се запознава и свири с много музиканти, сред които е и Франк Запа. Именно той му показва наскоро изобретения китарен ефект "уа-уа", след което Хендрикс се превръща във всепризнат майстор на този ефект.
По-късно Хендрикс среща бас-китариста Час Чандлър, който го отвежда в Англия, урежда му договор със собствения си продуцент Майкъл Джефри и му помага да сформира групата "The Jimi Hendrix Experience" с бас-китариста Ноел Рединг и барабаниста Мич Мичъл.
Още с първите си концерти в Лондон Хендрикс привлича вниманието на цялата британска музикална индустрия. Впечатляващата му китарна техника и ефектно сценично присъствие бързо спечелват уважението на всепризнатите звезди Ерик Клептън (с когото остава приятел до смъртта си) и Джеф Бек, а също и на членовете на The Beatles и The Who.
Първият сингъл на Джими е вариант на песента "Hey Joe", която е стилизирана блус песен, написана от Били Робъртс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5, #7
04:04 18.09.2023
2 Сид Вишъс
Коментиран от #6, #15
04:23 18.09.2023
3 Сандо
Коментиран от #17
07:13 18.09.2023
4 123
09:15 18.09.2023
5 Тахумба
До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Беше наистина.
10:52 18.09.2023
6 Идън
До коментар #2 от "Сид Вишъс":Джимарата умира в Германия след концерт. В Лондон го довежда Чаз от Animals-,,Къщата на изгряващото слънце,, .През 1969 е на Уудсток заедно с Кридънс- Джо Кокър и мн. др.с белия Фендер Стратокастър.С бял Фендер Страт свирят- Ричи Блекмор- Ингви Малмстийн- Аксел Руди Пел
15:00 18.09.2023
7 Някой си
До коментар #1 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ча па толкова... па на мене ми не аресва...
Коментиран от #21, #22
19:52 18.09.2023
8 честен ционист
09:23 18.09.2024
9 Направиха го легенда посмъртно
09:29 18.09.2024
10 ГЕПАРД
09:31 18.09.2024
11 гробар
💰💀💰💀💰💀💰💀
09:33 18.09.2024
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
13:59 18.09.2024
14 Име
19:07 18.09.2024
15 Раста
До коментар #2 от "Сид Вишъс":И до ден днешен като свиваме масе винаги фърляме една щипка трева на земята с думите "за Боб"
05:33 18.09.2025
16 Файър
05:51 18.09.2025
17 Странно
До коментар #3 от "Сандо":Защо ли американските тайни служби биха ликвидирали гениален музикант? В тази серия имаше ли някакъв отговор на този въпрос?
Коментиран от #19
07:31 18.09.2025
18 Познато
До коментар #12 от "Читател":Тамошните афроамериканци са като тукашните дакоти.
07:34 18.09.2025
19 Сандо
До коментар #17 от "Странно":Заради връзките му с организацията "Черните пантери",която може би вече не съществува,но на ония години беше сериозна заплаха за властта.Всъщност добре е да се знае от хората,че тайните служби на всички страни по света следят всички хора,които могат по някакъв начин да влияят на обществото.
Коментиран от #20
10:07 18.09.2025
20 мандо
До коментар #19 от "Сандо":едни църни пантери та търсат.ма не да та ядът ...
11:38 18.09.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.