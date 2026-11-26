Бившият нападател на Славия Николай Божов заяви, че е преживял нападение с ножове на стадион „Велодром“ по време на мача между Олимпик Марсилия и Левски. По думите му той е бил преследван от привърженици на домакините и е паднал от второто на първото ниво на трибуните.

„Паднах от втория етаж на първия етаж. Четири ножа ми опряха в гърлото. Ще ги съдя, има го записано всичко“, каза Божов в ефира на Sportal.bg.

Напрежението на „Велодром“ ескалира непосредствено преди началото на двубоя. Група привърженици на Олимпик Марсилия достигна до зоната с фенове на Левски, като към българите бяха хвърляни бутилки, сигнални ракети и бомбички.

Мачът беше определен като рисков още преди отпътуването на „Левски“. Клубът съобщи, че местните власти са въвели ограничения за носенето на символи на българския тим в Марсилия и са организирали придвижването на притежателите на билети от площад „Жолиет“ до стадиона с полицейски ескорт. „Левски“ също сезира УЕФА за малката квота за гостуващи фенове и настоя за гаранции за сигурността им.

На терена Олимпик Марсилия спечели с 1:0. Амин Гуири реализира дузпа в 29-ата минута, а резултатът остана непроменен до края. Инцидентите по трибуните обаче изместиха футбола на заден план и поставиха въпроса за действията на охраната и последващата реакция на компетентните органи.