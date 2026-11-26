Френските медии описаха като „инциденти“, „напрежение“ и „сблъсъци“ случилото се между привърженици на Олимпик Марсилия и Левски преди и в началото на мача от Лига Европа. Срещата на „Велодром“ завърши с победа на домакините с 1:0, но вниманието на френските спортни издания беше насочено и към безредиците по трибуните.

Френските заглавия акцентират върху напрежението на стадиона

Заглавието на Eurosport е „ОМ – Левски София: Напрежение по трибуните между привържениците на двата отбора“, като в него са посочени хвърляни предмети и димки. Изданието съобщава, че около десет минути преди началото на мача няколко десетки фенове на Марсилия са напуснали южната трибуна и са се появили в сектор „Жан Буен“.

Според публикацията там е последвало движение на тълпата, при което марсилски привърженици са изглеждали така, сякаш преследват група български фенове. Те са се прибрали към сектора за гости, където са били настанени около 500 привърженици на Левски. След това между двата лагера са били хвърляни пиротехнически изделия и други предмети, преди охраната да възстанови реда.

So Foot също поставя акцента върху случилото се непосредствено преди първия съдийски сигнал. Изданието пише за напрежение между феновете на Марсилия и сектора за гости и посочва, че са били хвърляни димки и фойерверки. В материала се споменава и версията, че част от българските привърженици са били настанени в сектор, предназначен за домакинската публика.

Foot Mercato представя сходна картина. Според медията, позоваваща се на Canal+, появата на български запалянковци в сектор „Жан Буен“ е предизвикала движение на ултраси от южната трибуна към тях. След намесата на службата за сигурност ситуацията е била овладяна.

Разлика между френското и българското отразяване

Във френските публикации основният фокус е върху случилото се на стадиона, докато българските медии съобщиха и за нападения в Марсилия в часовете преди мача. Foot01 представя като твърдения на български привърженици информацията за засада край хотела, при която са били използвани бухалки и ножове, както и за двама души, откарани в болница с леки травми.

„Двама души са били в болница. Те са с леки травми“, заявява пред bTV привърженикът Веселин Монов. Той уточнява, че не е бил пряк очевидец на самите нападения, а е описал обстановката около хотела и разказите на други фенове.

Министерството на външните работи съобщи, че следи случая чрез Генералното консулство на България в Лион и почетния консул в Марсилия. До този момент нито един български гражданин не е потърсил съдействие от дипломатическото представителство.

Така френското медийно отразяване представя потвърдените на стадиона безредици като краткотрайно напрежение, овладяно от охраната, докато по-тежките твърдения за нападения извън „Велодром“ остават свързани с разкази на български привърженици и очакват официално изясняване.

Източници: eurosport.fr, sofoot.com, footmercato.net