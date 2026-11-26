Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров заяви, че клубът е поискал мачът с Олимпик Марсилия да бъде прекратен на почивката заради тежките сблъсъци по трибуните на „Стад Велодром“. Според него делегатът на УЕФА от Португалия не е разрешил двубоят да бъде спрян, тъй като до него не е достигнала информация, която да налага такова решение.

Срещата от петия кръг на Лига Европа завърши с победа на Марсилия с 1:0. Единственият гол отбеляза Амин Гуири от дузпа. Футболът обаче остана на заден план заради насилието в трибуните.

„Днес имаше война. Не можем да говорим за футбол“, каза Даниел Боримиров.

„Опитахме да прекратим мача на полувремето, но делегатът не разреши“, заяви Боримиров. По думите му решението двубоят да продължи е било мотивирано с опасението, че прекъсването може да доведе до нови ексцесии.

Боримиров заяви, че клубът е алармирал УЕФА три седмици преди гостуването за риска около срещата. Левски изпрати и официално писмо до европейската футболна централа, в което възрази срещу решението на френските власти да ограничат гостуващата публика до 500 билета.

В писмото клубът настоя за незабавен преглед на мерките за сигурност и посочи, че ограничаването на броя на гостуващите привърженици може да създаде допълнително напрежение. Въпреки това на стадиона се стигна до проникване на фенове на Марсилия в близост до сектора на българската агитка.

„Защо и как такава група от хора стигна до сектора? Къде бяха стюардите и охраната?“, попита изпълнителният директор на Левски.

„Очаквам повече мачове да не се играят на този стадион“, каза Боримиров. От УЕФА предстои да преценят дали ще започнат дисциплинарна процедура за действията на публиката и организацията на сигурността около срещата.

След последния съдийски сигнал привържениците на Левски са били задържани на „Стад Велодром“ заради мерки за сигурност. Sportal съобщи, че те е трябвало да останат близо два часа на стадиона, докато бъде осигурено извеждането им.

Юношеският отбор на Левски, който е имал контролна среща с връстниците си от Марсилия, е бил изпратен към летището още преди края на двубоя. Боримиров заяви, че е разговарял и с българското външно министерство, но решенията на място са били в правомощията на префектурата.