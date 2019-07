Алжирец направи интересна симулация (ВИДЕО)

На грозна симулация станаха свидетели зрителите на на мача от четвъртфиналите на турнира за Купата на африканските нации между Алжир и Кот д’Ивоар.

Защитникът на “пустинните лисици” Рами Бенсебаини се опита да изкара картон на лидера на “слоновете” Уилфред Заха. Той хвана ръката му и се удари с нея по лицето, след което се строполи на терена.

Реферът от Етиопия обаче не се хвана на номера. Двубоят завърши 1:1 в редовното време и продълженията. При изпълнението на дузпите “пустинните лисици“ бяха по-точни и на полуфинала ще играят с Тунис.

🇩🇿 Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 🤐 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv