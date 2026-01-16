Доналд Тръмп предупреди: Ще наложа мита на всички държави, които не приемат плана ми за Гренландия

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия, предаде „Ен Би Си нюз“, цитирана от БТА.
„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с (американските планове за -бел. ред.) Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп по време на кръглата маса за здравеопазването в селските райони на САЩ.
Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания.
Копенхаген контролира територията от векове и отхвърли призивите на Тръмп, който смята, че Гренландия трябва да мине под управлението на САЩ, допълва Ен Би Си нюз.
Междувременно Италия отказа да се присъедини към европейската разузнавателна мисия в Гренландия. Министърът на отбраната Гуидо Крозето открито осмя инициативата, предприета на фона на растящо напрежение между Европа и САЩ заради опитите на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предаде ДПА.
"Гренландия. Чудя се какво ли ще правят там. На екскурзия ли ще са? Петнадесет италианци, петнадесет французи и петнадесет германци. Звучи като началото на виц", заяви Крозето по отношение на разузнавателната мисия, ръководена от Дания.
"Аз подкрепям задълбочаването (на отношенията), а не на разделенията между нациите в свят, който вече е твърде разделен", посочи министърът на отбраната Крозето, който е от редиците на крайнодясната партия "Италиански братя" на Джорджа Мелони.
"НАТО и ООН трябва да останат основните репери на международната сигурност", подчерта Крозето.
Няколко държави от НАТО изпратиха малки военни екипи в Гренландия, полуавтономна територия на Дания, за да проучат способностите на алианса да защитава Арктика на фона на нови заплахи от страна на американския президент, че ще превземе Гренландия.
Германия изпраща военен проучвателен екип в Гренландия, заедно с Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, Норвегия, Швеция и Финландия.
Скорошната среща между представители на САЩ и Дания и Гренландия не способства за изглаждането на различията.
Министър-председателката Джорджа Мелони, която в момента е на държавно посещение в Япония, се смята за един от най-големите привърженици сред европейските лидер на по-тясното взаимодействие с Вашингтон, фактор, който може да обясни по-предпазливия подход на Рим към напрежението около Гренландия, отбелязва ДПА.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 az СВО Победа 80
Коментиран от #18
19:02 16.01.2026
2 Факт
19:02 16.01.2026
3 Европеец
19:03 16.01.2026
4 Соваж бейби
19:03 16.01.2026
5 Лечител
19:03 16.01.2026
6 ДрайвингПлежър
Аз пак ще кажа:
Франция е пратила 15 войника,
Германия е пратила 13 войника
Великобритания е пратила 1 един! (Мр. Бийн!)
Коментиран от #10, #17
19:03 16.01.2026
7 Ний ша Ва упрайм
19:04 16.01.2026
8 Георги
Коментиран от #24
19:04 16.01.2026
9 Ами пратете
19:05 16.01.2026
10 Георги
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":немските са били на 3-дневна мисия. Утре се прибират.
Коментиран от #66
19:05 16.01.2026
11 през издента
19:05 16.01.2026
12 хаха
Държавите от ЕС имат повече от 1.7 трлн говедарски долара.
Китай е планувал продажба на 500 млрд. за тази година.
Япония и Канада също разпродават.
Ако се забрани и употребата на долара като цяло в ЕС - гражданска война при муриканските добичета.
19:06 16.01.2026
13 Последния Софиянец
19:06 16.01.2026
14 Путин
19:07 16.01.2026
15 Дедо
19:07 16.01.2026
16 Мдаа
19:07 16.01.2026
17 Соваж бейби
До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":Как да пратят като европейските войниците са в Украйна ,а украинските мъже на курорт в Европа?Мисля че това е стратегия на Америка още от времето на Байдън,Тръмп и той е само изпълнител.Да ни отслабят и икономически,да се пробват можеше и да мине номера с Русия,видяха че с Русия не мина номера и се пробва на други места .
19:08 16.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Бах
Тук , правото е на по силния .
Европа цицаше от Америка , както ние от Русия.
Европейците ще тънат в мизерия от тук нататък.
И нашите римляни го разбраха и се прибират.
Коментиран от #26
19:09 16.01.2026
21 Един
19:10 16.01.2026
22 Госあ
19:10 16.01.2026
23 хаха
Този явно има нещо общо с неграмотните добичета от Блатото. Ама то си пише бе прошляк - "проучвателен екип"
ХАХАХА! Явно е подобно генетично увредено същество като онези резани ориенталци обитаващи земите южно от Румъния.
19:10 16.01.2026
24 Европеец
До коментар #8 от "Георги":Съгласен съм ценностите които си изредил и оценявам сарказмът ти..... Някои питаха че ѝ е Крим, като знаеха отговора, ама питаха.... Че я е Гренландия, всички знаят чия е, ама все си мисля, че в скоро време ще говорим вече за американска (краварска) Гренландия.... Остава да видим как ще бъде оформено....
19:10 16.01.2026
25 Брокер да не си или пък да си
19:10 16.01.2026
26 Само да питам
До коментар #20 от "Бах":Ти на Марс ли живееш?
19:11 16.01.2026
27 Риж папардак
19:12 16.01.2026
28 az СВО Победа 80
Две световни войни не са научили немците на нищо!
Пак се готвят да воюват на два фронта едновременно...
🤣🤣🤣
Коментиран от #34, #37, #38, #40, #55
19:12 16.01.2026
29 Факти
Коментиран от #62
19:13 16.01.2026
30 ежко
19:14 16.01.2026
31 ха ха ха
19:14 16.01.2026
32 Чичо Дончо
Коментиран от #76
19:16 16.01.2026
33 РЕАЛИСТ
До коментар #18 от "Руската пропаганда":И как прави Русия пропаганда, бе. Забраниха руските телевизии, горят руски книги, низвергнаха класици, като Достоевски, Пушкин, Чехов. Забраниха на руски спортисти да се състезават. От сутринта почваме да гледаме и слушаме западната пропаганда насочена към хора с IQ близко до нула. Добре, че има сайтове, като тоя, да видиш , че българите не са шарани, като ония с малките мозъчета на Запад.
19:16 16.01.2026
34 мдааа
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":ПСВ и ВСВ за 4 години бяха взели в хиляди пъти повече площ отколото еврейчетои ка Путин за 4 години война
Коментиран от #41
19:16 16.01.2026
35 Червената шапчица
19:16 16.01.2026
36 Абсурдистан
19:17 16.01.2026
37 ако не беше САЩ да помага на СССР
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":сега в Чукотка щяха да говорят немски
Коментиран от #49
19:17 16.01.2026
38 Когато Германия се въоръжава
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":Умират 27 милиона руснаци.После Сталин избива още 30 милиона руснаци.
Което не е чак толкова тъжно.
19:20 16.01.2026
39 Европейските Урсули с пишки
19:21 16.01.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Георги
До коментар #34 от "мдааа":даже жълтопаветния планктон вижда, че бункерния се бие срещу ресурсите на "обединения зяпад", който след Гренландия не е ясно колко обединен ще остане.
19:21 16.01.2026
42 Kaлпазанин
19:21 16.01.2026
43 Объркана шекелка
19:22 16.01.2026
44 Ами
Армия от цели 37 човека. С това шансовете за завоюване на
Гренландия със сила от страна на САЩ силно намаляват.
Ако времето там се позатопли, може и ние да изпратим.
Просто за сега няма желаещи.
19:23 16.01.2026
45 Мара Мачадо, венецуеслки либерал:
19:23 16.01.2026
46 Безмозъчна шекелка
Коментиран от #51
19:23 16.01.2026
47 Георги
До коментар #40 от "Руската пропаганда":с всяка пропаганда е така,а излъганият тръби и се бие в гърдите как него не могат да го измамят.
19:23 16.01.2026
48 Факти
Коментиран от #56, #58
19:24 16.01.2026
49 az СВО Победа 80
До коментар #37 от "ако не беше САЩ да помага на СССР":Омръзна ми да ви отварям очите, ама айде пак!
През цялата ВСВ "помощта" от т.н. "съюзници" на СССР е едва 4% от цялото промишлено производство на СССР за същия период....
Голяма "помощ", а? 🤣🤣🤣
На всичкото отгоре СССР си е плащал за тази т.н. "помощ".....
Коментиран от #60, #61, #65
19:25 16.01.2026
50 объркан паветникъ
19:26 16.01.2026
51 Съдрана шекелка
До коментар #46 от "Безмозъчна шекелка":А на нас ни казаха да квичим за Mърсула, ако не ни платят заплатата, трябва да отиваме на магистралата в тоя студ.
19:26 16.01.2026
52 боико борисуф
19:26 16.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ха ха ха
19:26 16.01.2026
55 И да се знае!
До коментар #28 от "az СВО Победа 80":ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза(СССР/РФ да върнали 2% от него и е въпрос на време Оранжевият да си го поиска)
От Сталин -пушечното месо.Сега месото е от Путлер
Да! Историята се повтаря.Русив си остава блато.
19:27 16.01.2026
56 Си Дзи Пинпонг
До коментар #48 от "Факти":чакъм ги с бъклицъ и дрян...муахахахахаххя
19:27 16.01.2026
57 Шопи
Коментиран от #59
19:27 16.01.2026
58 Хахаха
До коментар #48 от "Факти":Не думай! То с тия интелекти начело на ЕС, дори Ердоган се гаври с целия урсуляшки райх.
Коментиран от #79
19:27 16.01.2026
59 Разбира се, че
До коментар #57 от "Шопи":може, но няма кой да ги организира.
19:28 16.01.2026
60 Маршал Жуков:
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":"Ако не бяха САЩ ние не можеше да продължим войната".
Край на цитата.
.
Коментиран от #67, #85
19:29 16.01.2026
61 гру гайтанджиева
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":Колега това са руски фейкове.
19:31 16.01.2026
62 Соваж бейби
До коментар #29 от "Факти":Европейските лидери са прости ,върви по гайдата на Америка а не ги наритат.Скараха Европа с Русия и санкциите от които загуби само Европа с износ и внос от Европа за Русия и обратно,заводи ,магазини,износ на алкохол,торове.....После Европа от няма и накъде започна извос за Америка тука ни бие Тръмп разбираш ли мазния им план,после глупаците които им купуват скапания айфон ...всичко що е американско ,веригите им Макдо и др..пълен бойкот и приятелство с Русия Америка са аут.
Коментиран от #77
19:32 16.01.2026
63 ТИГО
Коментиран от #81
19:36 16.01.2026
64 ЦИРК
Никога в цялата хилядолетна история Европа не е имала по-жалки и по-некадърни политици и управляващи. Пратили по-малко от 100 човека в Гренландия, а защо не преместиха цялото останало въоръжение в ЕС в Гренландия ? За никому ненужната и дори не е част от ЕС Украйна, похарчиха близо 1 трилион Евро, а за пряка заплаха за отнемане на територия от ЕС не правят нищо, даже и думичка не обелват срещу АГРЕСОРЪТ САЩ.
ЕС кога ще наложи санкции на САЩ заради тази с брутална и с нищо не предизвикана агресия спрямо държава членка и въобще целият съюз ? Сега медии и тролове, ще почнат ли вечер да говорят как тръмп умрял а сутрин да го съживяват ? Ще затваряме ли Американски посолства и ще гоним ли дипломати ? Ще конфискуваме ли американски активи ?
Пълна смешка сте и медии и политици и "лидери"...
Коментиран от #83
19:38 16.01.2026
65 Повтаряй след мен
До коментар #49 от "az СВО Победа 80":Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
....Както каза другарката Симонян през февруари 22 година.
Всеки ден си го повтаряй
Имаш право и да го сънуваш
Коментиран от #68
19:38 16.01.2026
66 ДрайвингПлежър
До коментар #10 от "Георги":На екскурзия демек :D
19:38 16.01.2026
67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #60 от "Маршал Жуков:":От руснак войник не става.В това е проблема.
19:39 16.01.2026
68 Мите
До коментар #65 от "Повтаряй след мен":Реланиум-20 мг.! Сутрин и вечер! Ще се почувстваш по-добре!
19:40 16.01.2026
69 Цъф
19:41 16.01.2026
70 Българин.
19:42 16.01.2026
71 дядо поп
19:42 16.01.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Гошо - тръбата
19:42 16.01.2026
74 бай Иван
19:42 16.01.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 дядо поп
До коментар #32 от "Чичо Дончо":Не само го хапе ами и го рита.
19:47 16.01.2026
77 ЦИРК
До коментар #62 от "Соваж бейби":Така е права сте !
Но за текущото положение сме виновни ние, ние сме ги избрали тези ..... (нямам нецензурна дума с която да ги опиша). Ние сме допуснали да се стигне до тук с нашето бездействие или объркано от пропаганда действие. Точно както немският народ е допуснал и следвал фашизма и е виновен дори повече от самият Хитлер за втората световна война, така и ние сега...
Все още може да поправим простотиите които сме натворили, като веднъж завинаги изхвърлим боклуците от властта. С изборите които идват нека да започнем първо в България и дадем пример на останалите в Европа !
Коментиран от #78, #92
19:47 16.01.2026
78 Когато фактите говорят
До коментар #77 от "ЦИРК":Ако не беше Хитлер сега щеше да говорите на иврит
19:50 16.01.2026
79 Факти
До коментар #58 от "Хахаха":ЕС се справя добре с предизвикателствата, на които е подложен. Най-големият глупак е Путин, който буквално потопи Русия. Като гледам Тръмп върви по неговия път. Работата е там, че американците не са роби и са въоръжени до зъби. Руснаците са наведени и ще търпят Путин до край, но в САЩ има реална възможност Тръмп да не си изкара мандата.
19:50 16.01.2026
80 Сатана Z
Сякаш ще се повтори част втора на Междузвездни войни.
19:52 16.01.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Сатана Z
Я кажете,Чия е Гренландия сега?
Коментиран от #93
19:55 16.01.2026
83 Анонимен
До коментар #64 от "ЦИРК":Друг е проблема.Никога Русия не е имала по-жалки управляващи я кретени в Кремъл.
19:56 16.01.2026
84 Синя София
19:56 16.01.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Георгиев
19:59 16.01.2026
88 Ку ку кутку
На зелена бука, Рижака се изкука!
Встчки държави да наложат мита на САЩ!
Тогава ще има Аууууу
20:00 16.01.2026
89 БеГемот
20:02 16.01.2026
90 Ъхъ!!!
20:02 16.01.2026
91 бай Пешо
Италианецът ме разсмя. Защото точно от кадри за всички ни по телевизията, така изглежда, като неуместна екскурзия. Дания и дипломатическа Европа искат да убедят заинтересованите за Гренландия страни, че видите ли, ние винаги сме се грижили за тази територия. Ама това не е така. И територията и хората, живеещи там са били все в кюшето на Европа, та има Дания, самата. През други очила я виждаха, други бяха важните неща. Сега изведнъж се чукнаха по чутурите много с национал демократично и опазващо отношение. Смешници! Тръмп се опитва да действа, притиска с мита. Пък, като не става.... Огледайте се. Борба за ледове където белите мечки са повече от хората
20:02 16.01.2026
92 Соваж бейби
До коментар #77 от "ЦИРК":Мисля че не са виновни хората ,изборите се маниполират не съм видяла с очите но както много хора съм сигурна .Тук победителката беше Марин ,за България също е ясна схемата ...Мисля че сега е момента цяла Европа да обърне палачинката ,смяна на лидери по държави и да се вземе точния завой.Става на въпрос и за проблемите в държавите мигранти,фалити,безработица ...Изгонването на Америка е на 1 място и да се запази цяла Европа по силна за Англия не съм Ок,те само пречат както и в момента са виновни да се продължи войната в Украйна и спира Франция за контакт с Русия.
20:06 16.01.2026
93 Коста
До коментар #82 от "Сатана Z":Гренландия е Руска
20:06 16.01.2026
94 Баба Гошка
20:06 16.01.2026