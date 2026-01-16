Новини
Доналд Тръмп предупреди: Ще наложа мита на всички държави, които не приемат плана ми за Гренландия

16 Януари, 2026 19:00

Копенхаген контролира територията от векове и отхвърли призивите на Тръмп, който смята, че Гренландия трябва да мине под управлението на САЩ

Доналд Тръмп предупреди: Ще наложа мита на всички държави, които не приемат плана ми за Гренландия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия, предаде „Ен Би Си нюз“, цитирана от БТА.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с (американските планове за -бел. ред.) Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп по време на кръглата маса за здравеопазването в селските райони на САЩ.

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания.

Копенхаген контролира територията от векове и отхвърли призивите на Тръмп, който смята, че Гренландия трябва да мине под управлението на САЩ, допълва Ен Би Си нюз.

Междувременно Италия отказа да се присъедини към европейската разузнавателна мисия в Гренландия. Министърът на отбраната Гуидо Крозето открито осмя инициативата, предприета на фона на растящо напрежение между Европа и САЩ заради опитите на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предаде ДПА.

"Гренландия. Чудя се какво ли ще правят там. На екскурзия ли ще са? Петнадесет италианци, петнадесет французи и петнадесет германци. Звучи като началото на виц", заяви Крозето по отношение на разузнавателната мисия, ръководена от Дания.

"Аз подкрепям задълбочаването (на отношенията), а не на разделенията между нациите в свят, който вече е твърде разделен", посочи министърът на отбраната Крозето, който е от редиците на крайнодясната партия "Италиански братя" на Джорджа Мелони.

"НАТО и ООН трябва да останат основните репери на международната сигурност", подчерта Крозето.

Няколко държави от НАТО изпратиха малки военни екипи в Гренландия, полуавтономна територия на Дания, за да проучат способностите на алианса да защитава Арктика на фона на нови заплахи от страна на американския президент, че ще превземе Гренландия.

Германия изпраща военен проучвателен екип в Гренландия, заедно с Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, Норвегия, Швеция и Финландия.

Скорошната среща между представители на САЩ и Дания и Гренландия не способства за изглаждането на различията.

Министър-председателката Джорджа Мелони, която в момента е на държавно посещение в Япония, се смята за един от най-големите привърженици сред европейските лидер на по-тясното взаимодействие с Вашингтон, фактор, който може да обясни по-предпазливия подход на Рим към напрежението около Гренландия, отбелязва ДПА.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 az СВО Победа 80

    40 38 Отговор
    Мачкаааай евроджендърлъка! 🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    19:02 16.01.2026

  • 2 Факт

    32 13 Отговор
    Вечният ,длъжник ! ... ще,налага зеле по никое,време

    19:02 16.01.2026

  • 3 Европеец

    77 8 Отговор
    За психиатър си бе бай Дончо от обора..... Световен рекетьор, терорист, спонсор на тероризма, А даже и от миналата година и ядрен терорист...

    19:03 16.01.2026

  • 4 Соваж бейби

    41 14 Отговор
    Бързай бавно Дончо,довърши си започнатото края на войната с Украйна.Чака те после Венецуела,Ирак за Гренландия не си хаби нерви да не изядете дърво накрая .

    19:03 16.01.2026

  • 5 Лечител

    59 9 Отговор
    Ха-ха-ха ,тоя съвсем е изперкал .Интересно защо не говори така за Путлер .

    19:03 16.01.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    41 15 Отговор
    Ще приемат бе Дони...

    Аз пак ще кажа:
    Франция е пратила 15 войника,
    Германия е пратила 13 войника
    Великобритания е пратила 1 един! (Мр. Бийн!)

    Коментиран от #10, #17

    19:03 16.01.2026

  • 7 Ний ша Ва упрайм

    35 6 Отговор
    изперкъл наглец!!!

    19:04 16.01.2026

  • 8 Георги

    50 7 Отговор
    западна демокрация, пазарна икономика и партньорство в най-чист вид. Сега да питам, чия е Гренландия?

    Коментиран от #24

    19:04 16.01.2026

  • 9 Ами пратете

    44 2 Отговор
    Тръмп да живее на острова като му харесва толкоз , ама да не се връща

    19:05 16.01.2026

  • 10 Георги

    31 5 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    немските са били на 3-дневна мисия. Утре се прибират.

    Коментиран от #66

    19:05 16.01.2026

  • 11 през издента

    42 2 Отговор
    Единствения индивид с присвоена нобелова награда за мир, продължава с безпардонно нарцистично поведение и добре че не е монарх, а времето му изтича.

    19:05 16.01.2026

  • 12 хаха

    47 4 Отговор
    Много важно. Всички страни пък може да започват да дъмпват US treasury bonds.
    Държавите от ЕС имат повече от 1.7 трлн говедарски долара.
    Китай е планувал продажба на 500 млрд. за тази година.
    Япония и Канада също разпродават.

    Ако се забрани и употребата на долара като цяло в ЕС - гражданска война при муриканските добичета.

    19:06 16.01.2026

  • 13 Последния Софиянец

    12 5 Отговор
    Франция, Германия, Швеция, Норвегия.

    19:06 16.01.2026

  • 14 Путин

    6 13 Отговор
    Аз не познавам Гренландия.

    19:07 16.01.2026

  • 15 Дедо

    57 1 Отговор
    По тая логика САЩ ще поиска утре и целия континент Антарктида, защото не е на никой и е важен за националната сигурност на САЩ. Пък и да не го вземат китайците и руснаците.

    19:07 16.01.2026

  • 16 Мдаа

    46 2 Отговор
    Типичен пример за болен мозък. Рижия се държи така все едно ще управлява вечно.

    19:07 16.01.2026

  • 17 Соваж бейби

    31 10 Отговор

    До коментар #6 от "ДрайвингПлежър":

    Как да пратят като европейските войниците са в Украйна ,а украинските мъже на курорт в Европа?Мисля че това е стратегия на Америка още от времето на Байдън,Тръмп и той е само изпълнител.Да ни отслабят и икономически,да се пробват можеше и да мине номера с Русия,видяха че с Русия не мина номера и се пробва на други места .

    19:08 16.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Бах

    15 34 Отговор
    Прав е г-н Тръмп. Този остров не е нужен на Европа.
    Тук , правото е на по силния .
    Европа цицаше от Америка , както ние от Русия.
    Европейците ще тънат в мизерия от тук нататък.
    И нашите римляни го разбраха и се прибират.

    Коментиран от #26

    19:09 16.01.2026

  • 21 Един

    26 0 Отговор
    Банкянски масажист на уши , който го поздрави непосредствено след избора му , заявявайки , че иска и се надява отново да работят заедно , какво каза по въпроса ? Нали щеше да работи с него ?

    19:10 16.01.2026

  • 22 Госあ

    36 2 Отговор
    сащ трябва да бъде ударена ! Точно икономически, много лошо ! Тия се самозабравиха. И не е само Тръмп, това си е американски тертип !

    19:10 16.01.2026

  • 23 хаха

    7 16 Отговор
    "Петнадесет италианци, петнадесет французи и петнадесет германци. Звучи като началото на виц"

    Този явно има нещо общо с неграмотните добичета от Блатото. Ама то си пише бе прошляк - "проучвателен екип"
    ХАХАХА! Явно е подобно генетично увредено същество като онези резани ориенталци обитаващи земите южно от Румъния.

    19:10 16.01.2026

  • 24 Европеец

    22 5 Отговор

    До коментар #8 от "Георги":

    Съгласен съм ценностите които си изредил и оценявам сарказмът ти..... Някои питаха че ѝ е Крим, като знаеха отговора, ама питаха.... Че я е Гренландия, всички знаят чия е, ама все си мисля, че в скоро време ще говорим вече за американска (краварска) Гренландия.... Остава да видим как ще бъде оформено....

    19:10 16.01.2026

  • 25 Брокер да не си или пък да си

    10 11 Отговор
    Донката държи, веее! Разборси цялата демократична общност и ги направи сами да си говорят.

    19:10 16.01.2026

  • 26 Само да питам

    6 4 Отговор

    До коментар #20 от "Бах":

    Ти на Марс ли живееш?

    19:11 16.01.2026

  • 27 Риж папардак

    26 1 Отговор
    Вече имате почти 39 трилиона долара дълг.

    19:12 16.01.2026

  • 28 az СВО Победа 80

    19 11 Отговор
    "Германия изпраща военен проучвателен екип"


    Две световни войни не са научили немците на нищо!

    Пак се готвят да воюват на два фронта едновременно...
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #34, #37, #38, #40, #55

    19:12 16.01.2026

  • 29 Факти

    28 1 Отговор
    Давай ги тия мита, naлячo. Те американците ще ги платят. Все повече хора в САЩ призовават за въоръжен бунт. Мирните протести не вършат работа и търпението им се изчерпа. В САЩ има повече патлаци и пушки, отколкото хора и гражданската война ще е епична.

    Коментиран от #62

    19:13 16.01.2026

  • 30 ежко

    34 1 Отговор
    Всъщност "всички държви" трябва да ви направят едно ембарго и никой да не купува америкнски стоки и оръжията ви!Да видим за колко ще клекнете!

    19:14 16.01.2026

  • 31 ха ха ха

    19 1 Отговор
    тоя номер минава веднъж. Втори път е шантаж и никой няма да ти се върже.

    19:14 16.01.2026

  • 32 Чичо Дончо

    18 1 Отговор
    го хапе коня

    Коментиран от #76

    19:16 16.01.2026

  • 33 РЕАЛИСТ

    28 6 Отговор

    До коментар #18 от "Руската пропаганда":

    И как прави Русия пропаганда, бе. Забраниха руските телевизии, горят руски книги, низвергнаха класици, като Достоевски, Пушкин, Чехов. Забраниха на руски спортисти да се състезават. От сутринта почваме да гледаме и слушаме западната пропаганда насочена към хора с IQ близко до нула. Добре, че има сайтове, като тоя, да видиш , че българите не са шарани, като ония с малките мозъчета на Запад.

    19:16 16.01.2026

  • 34 мдааа

    6 18 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    ПСВ и ВСВ за 4 години бяха взели в хиляди пъти повече площ отколото еврейчетои ка Путин за 4 години война

    Коментиран от #41

    19:16 16.01.2026

  • 35 Червената шапчица

    14 4 Отговор
    Ако Рюте и Мете застанат един до друг на една снимка, няма да можете да кажете мъже ли виждате или жени... Ако съм на мястото на руснаците, бих обявил намеренията си да взема острова, защото янките много се бавят. Ей тогава ще настане истинската веселба. Но рашките нямат афинитет за такива етюди.

    19:16 16.01.2026

  • 36 Абсурдистан

    20 1 Отговор
    Хич не го слуша главата.

    19:17 16.01.2026

  • 37 ако не беше САЩ да помага на СССР

    12 25 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    сега в Чукотка щяха да говорят немски

    Коментиран от #49

    19:17 16.01.2026

  • 38 Когато Германия се въоръжава

    3 21 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    Умират 27 милиона руснаци.После Сталин избива още 30 милиона руснаци.
    Което не е чак толкова тъжно.

    19:20 16.01.2026

  • 39 Европейските Урсули с пишки

    19 2 Отговор
    Седят и мълчат! България няма да те подкрепи и ще започне да си внася от Русия, Китай, Япония, Корея, Виетнам и др.А пък ти си вдигай митата на кравите и бургерите с 100000000000%

    19:21 16.01.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Георги

    16 0 Отговор

    До коментар #34 от "мдааа":

    даже жълтопаветния планктон вижда, че бункерния се бие срещу ресурсите на "обединения зяпад", който след Гренландия не е ясно колко обединен ще остане.

    19:21 16.01.2026

  • 42 Kaлпазанин

    19 0 Отговор
    А не може ли всички ???всички държави да ви наложат мота и да ви изгонят ,мисля че ще е чудесно това да се случи

    19:21 16.01.2026

  • 43 Объркана шекелка

    9 1 Отговор
    За кого да врякаме?

    19:22 16.01.2026

  • 44 Ами

    13 0 Отговор
    Някой държави вече изпратиха континент за защита на Гренландия.
    Армия от цели 37 човека. С това шансовете за завоюване на
    Гренландия със сила от страна на САЩ силно намаляват.
    Ако времето там се позатопли, може и ние да изпратим.
    Просто за сега няма желаещи.

    19:23 16.01.2026

  • 45 Мара Мачадо, венецуеслки либерал:

    13 0 Отговор
    – Другарки и другари либерали по всичките земни кълбета, сами видяхте, че доброволно му преотстъпих Нобеловата награда за мир, но и това не помогна да миряса. Належащо е да се намесят психиатри!

    19:23 16.01.2026

  • 46 Безмозъчна шекелка

    7 1 Отговор
    Казаха ни да викаме за Тръмп.

    Коментиран от #51

    19:23 16.01.2026

  • 47 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Руската пропаганда":

    с всяка пропаганда е така,а излъганият тръби и се бие в гърдите как него не могат да го измамят.

    19:23 16.01.2026

  • 48 Факти

    7 2 Отговор
    Този ще принуди ЕС да сключи мега търговско споразумение с Китай и накрая САЩ ще гризнат дървото. Започва да прави грешките на своя приятел Путин - надценява САЩ и подценява Европа.

    Коментиран от #56, #58

    19:24 16.01.2026

  • 49 az СВО Победа 80

    14 2 Отговор

    До коментар #37 от "ако не беше САЩ да помага на СССР":

    Омръзна ми да ви отварям очите, ама айде пак!

    През цялата ВСВ "помощта" от т.н. "съюзници" на СССР е едва 4% от цялото промишлено производство на СССР за същия период....

    Голяма "помощ", а? 🤣🤣🤣

    На всичкото отгоре СССР си е плащал за тази т.н. "помощ".....

    Коментиран от #60, #61, #65

    19:25 16.01.2026

  • 50 объркан паветникъ

    7 0 Отговор
    за кого да виками сигъ?!!!! слава пудинг?

    19:26 16.01.2026

  • 51 Съдрана шекелка

    7 0 Отговор

    До коментар #46 от "Безмозъчна шекелка":

    А на нас ни казаха да квичим за Mърсула, ако не ни платят заплатата, трябва да отиваме на магистралата в тоя студ.

    19:26 16.01.2026

  • 52 боико борисуф

    8 0 Отговор
    направе ме стресна ха ха ха тоя мяза на бустанско прашило тои още малко ще поиска вселената преди искаше палестина сега гренландия утре и русия ще поиска уахааааа

    19:26 16.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ха ха ха

    12 0 Отговор
    Да им е честито на амариканците да плащат мита.

    19:26 16.01.2026

  • 55 И да се знае!

    2 13 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа 80":

    ВСВ я печелят САЩ, Великобритания и Лендлиза(СССР/РФ да върнали 2% от него и е въпрос на време Оранжевият да си го поиска)
    От Сталин -пушечното месо.Сега месото е от Путлер
    Да! Историята се повтаря.Русив си остава блато.

    19:27 16.01.2026

  • 56 Си Дзи Пинпонг

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    чакъм ги с бъклицъ и дрян...муахахахахаххя

    19:27 16.01.2026

  • 57 Шопи

    16 0 Отговор
    Може ли всички държави да наложат мита на САЩ ?

    Коментиран от #59

    19:27 16.01.2026

  • 58 Хахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #48 от "Факти":

    Не думай! То с тия интелекти начело на ЕС, дори Ердоган се гаври с целия урсуляшки райх.

    Коментиран от #79

    19:27 16.01.2026

  • 59 Разбира се, че

    9 0 Отговор

    До коментар #57 от "Шопи":

    може, но няма кой да ги организира.

    19:28 16.01.2026

  • 60 Маршал Жуков:

    3 11 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    "Ако не бяха САЩ ние не можеше да продължим войната".
    Край на цитата.
    .

    Коментиран от #67, #85

    19:29 16.01.2026

  • 61 гру гайтанджиева

    1 8 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    Колега това са руски фейкове.

    19:31 16.01.2026

  • 62 Соваж бейби

    14 2 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Европейските лидери са прости ,върви по гайдата на Америка а не ги наритат.Скараха Европа с Русия и санкциите от които загуби само Европа с износ и внос от Европа за Русия и обратно,заводи ,магазини,износ на алкохол,торове.....После Европа от няма и накъде започна извос за Америка тука ни бие Тръмп разбираш ли мазния им план,после глупаците които им купуват скапания айфон ...всичко що е американско ,веригите им Макдо и др..пълен бойкот и приятелство с Русия Америка са аут.

    Коментиран от #77

    19:32 16.01.2026

  • 63 ТИГО

    3 3 Отговор
    Путлерастите казаха "Миротвореца" КЪДЕ сте бе пиленца ?? Колко имам да напиша ама трият !!

    Коментиран от #81

    19:36 16.01.2026

  • 64 ЦИРК

    6 2 Отговор
    Тръмп може да постъпи с всички ЕС лидери както с Мадуро. Нека започне с Урсула...

    Никога в цялата хилядолетна история Европа не е имала по-жалки и по-некадърни политици и управляващи. Пратили по-малко от 100 човека в Гренландия, а защо не преместиха цялото останало въоръжение в ЕС в Гренландия ? За никому ненужната и дори не е част от ЕС Украйна, похарчиха близо 1 трилион Евро, а за пряка заплаха за отнемане на територия от ЕС не правят нищо, даже и думичка не обелват срещу АГРЕСОРЪТ САЩ.

    ЕС кога ще наложи санкции на САЩ заради тази с брутална и с нищо не предизвикана агресия спрямо държава членка и въобще целият съюз ? Сега медии и тролове, ще почнат ли вечер да говорят как тръмп умрял а сутрин да го съживяват ? Ще затваряме ли Американски посолства и ще гоним ли дипломати ? Ще конфискуваме ли американски активи ?

    Пълна смешка сте и медии и политици и "лидери"...

    Коментиран от #83

    19:38 16.01.2026

  • 65 Повтаряй след мен

    2 4 Отговор

    До коментар #49 от "az СВО Победа 80":

    Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо Киев за два дня и всьо
    ....Както каза другарката Симонян през февруари 22 година.
    Всеки ден си го повтаряй
    Имаш право и да го сънуваш

    Коментиран от #68

    19:38 16.01.2026

  • 66 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Георги":

    На екскурзия демек :D

    19:38 16.01.2026

  • 67 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 5 Отговор

    До коментар #60 от "Маршал Жуков:":

    От руснак войник не става.В това е проблема.

    19:39 16.01.2026

  • 68 Мите

    4 0 Отговор

    До коментар #65 от "Повтаряй след мен":

    Реланиум-20 мг.! Сутрин и вечер! Ще се почувстваш по-добре!

    19:40 16.01.2026

  • 69 Цъф

    1 0 Отговор
    Много важно.

    19:41 16.01.2026

  • 70 Българин.

    5 0 Отговор
    Джо байдън на стеройдс! Ние мислехме че Джо байдън е лош!

    19:42 16.01.2026

  • 71 дядо поп

    8 0 Отговор
    Време е на този шут всички да му бият по един шут.

    19:42 16.01.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Гошо - тръбата

    2 1 Отговор
    Тръмп и Путин само си мерят бубите меки.

    19:42 16.01.2026

  • 74 бай Иван

    1 1 Отговор
    Ако не подкрепиш крадеца ще бъдаш наказан, като те обере тебе крадеца. Избирай кой ти е по мил ? Като се знаем тука със сигурност ще направим каламбур за да не ни прасне нас крадеца и май като се замислим ще бъдем убедени ,че има нещо гнило в Дания.

    19:42 16.01.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 дядо поп

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Чичо Дончо":

    Не само го хапе ами и го рита.

    19:47 16.01.2026

  • 77 ЦИРК

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Соваж бейби":

    Така е права сте !

    Но за текущото положение сме виновни ние, ние сме ги избрали тези ..... (нямам нецензурна дума с която да ги опиша). Ние сме допуснали да се стигне до тук с нашето бездействие или объркано от пропаганда действие. Точно както немският народ е допуснал и следвал фашизма и е виновен дори повече от самият Хитлер за втората световна война, така и ние сега...

    Все още може да поправим простотиите които сме натворили, като веднъж завинаги изхвърлим боклуците от властта. С изборите които идват нека да започнем първо в България и дадем пример на останалите в Европа !

    Коментиран от #78, #92

    19:47 16.01.2026

  • 78 Когато фактите говорят

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "ЦИРК":

    Ако не беше Хитлер сега щеше да говорите на иврит

    19:50 16.01.2026

  • 79 Факти

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Хахаха":

    ЕС се справя добре с предизвикателствата, на които е подложен. Най-големият глупак е Путин, който буквално потопи Русия. Като гледам Тръмп върви по неговия път. Работата е там, че американците не са роби и са въоръжени до зъби. Руснаците са наведени и ще търпят Путин до край, но в САЩ има реална възможност Тръмп да не си изкара мандата.

    19:50 16.01.2026

  • 80 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Дания воюва цели 6 часа срещу Хитлер преди да капитулира.Да видим колко ще издържи срещу армията на бай Дончо на ледения остров.
    Сякаш ще се повтори част втора на Междузвездни войни.

    19:52 16.01.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Българските жълтопаветни гризачи вече стягат куфарите за Гренландия да я пазят от Кумчо Доналд.

    Я кажете,Чия е Гренландия сега?

    Коментиран от #93

    19:55 16.01.2026

  • 83 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #64 от "ЦИРК":

    Друг е проблема.Никога Русия не е имала по-жалки управляващи я кретени в Кремъл.

    19:56 16.01.2026

  • 84 Синя София

    2 0 Отговор
    Историята се повтаря,имаше Хитлер преди85 години,сега дойде нов,казват му Тръмп,и той ще свърши като предишният

    19:56 16.01.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Георгиев

    2 1 Отговор
    Аз не разполагам с информация какви са размер и структура на внос и износ в/от САЩ, но може ли света да ги блокира все едно че ги няма? Може и това ще се случи след все по агресивната политика. Като спре търговията с Китай,Индия, ЕС, арабските страни... Какво ще правят? Ще ходят без гащи и тениски? Ще останат празни магазините за домашни потреби... Ами като им спрат вноса на уран, алуминий, титан, редкоземни - те бавно умират. Оранжевия перчем ще глътне вода още на първия импийчмънт. А може всички да си живеят както нашите депутати през зимната ваканция и да са доволни от живота.

    19:59 16.01.2026

  • 88 Ку ку кутку

    3 1 Отговор
    Трала ла!
    На зелена бука, Рижака се изкука!
    Встчки държави да наложат мита на САЩ!
    Тогава ще има Аууууу

    20:00 16.01.2026

  • 89 БеГемот

    2 1 Отговор
    Тоя няма да свърши добре....накрая ще го закарат в чувал на Путин!

    20:02 16.01.2026

  • 90 Ъхъ!!!

    2 1 Отговор
    Агент Краснов хептен изплиска легена! Путинофилията не прощава!

    20:02 16.01.2026

  • 91 бай Пешо

    0 1 Отговор
    "Чудя се какво ли ще правят там. На екскурзия ли ще са? Петнадесет италианци, петнадесет французи и петнадесет германци. Звучи като началото на виц",
    Италианецът ме разсмя. Защото точно от кадри за всички ни по телевизията, така изглежда, като неуместна екскурзия. Дания и дипломатическа Европа искат да убедят заинтересованите за Гренландия страни, че видите ли, ние винаги сме се грижили за тази територия. Ама това не е така. И територията и хората, живеещи там са били все в кюшето на Европа, та има Дания, самата. През други очила я виждаха, други бяха важните неща. Сега изведнъж се чукнаха по чутурите много с национал демократично и опазващо отношение. Смешници! Тръмп се опитва да действа, притиска с мита. Пък, като не става.... Огледайте се. Борба за ледове където белите мечки са повече от хората

    20:02 16.01.2026

  • 92 Соваж бейби

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "ЦИРК":

    Мисля че не са виновни хората ,изборите се маниполират не съм видяла с очите но както много хора съм сигурна .Тук победителката беше Марин ,за България също е ясна схемата ...Мисля че сега е момента цяла Европа да обърне палачинката ,смяна на лидери по държави и да се вземе точния завой.Става на въпрос и за проблемите в държавите мигранти,фалити,безработица ...Изгонването на Америка е на 1 място и да се запази цяла Европа по силна за Англия не съм Ок,те само пречат както и в момента са виновни да се продължи войната в Украйна и спира Франция за контакт с Русия.

    20:06 16.01.2026

  • 93 Коста

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Сатана Z":

    Гренландия е Руска

    20:06 16.01.2026

  • 94 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Коя територия ще е следващата? Исландия? Или направо ще захаппе Канада. Иска САЩ да стане по- голям по територия от Русия? Евросъгласните нито Русия, нито Китай могат да помолят за помощ

    20:06 16.01.2026