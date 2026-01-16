Доналд Тръмп предупреди: Ще наложа мита на всички държави, които не приемат плана ми за Гренландия

Президентът Доналд Тръмп предупреди, че може да наложи мита на страните, които не приемат плана му САЩ да поеме контрола над Гренландия, предаде „Ен Би Си нюз“, цитирана от БТА.

„Може да наложа мита на страните, ако не се съгласят с (американските планове за -бел. ред.) Гренландия, защото имаме нужда от Гренландия за националната си сигурност“, каза Тръмп по време на кръглата маса за здравеопазването в селските райони на САЩ.

Американският президент не разкри допълнителни подробности за плановете си, свързани с арктическия остров, който е автономна територия на Дания.

Копенхаген контролира територията от векове и отхвърли призивите на Тръмп, който смята, че Гренландия трябва да мине под управлението на САЩ, допълва Ен Би Си нюз.

Междувременно Италия отказа да се присъедини към европейската разузнавателна мисия в Гренландия. Министърът на отбраната Гуидо Крозето открито осмя инициативата, предприета на фона на растящо напрежение между Европа и САЩ заради опитите на американския президент Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическия остров, предаде ДПА.

"Гренландия. Чудя се какво ли ще правят там. На екскурзия ли ще са? Петнадесет италианци, петнадесет французи и петнадесет германци. Звучи като началото на виц", заяви Крозето по отношение на разузнавателната мисия, ръководена от Дания.

"Аз подкрепям задълбочаването (на отношенията), а не на разделенията между нациите в свят, който вече е твърде разделен", посочи министърът на отбраната Крозето, който е от редиците на крайнодясната партия "Италиански братя" на Джорджа Мелони.

"НАТО и ООН трябва да останат основните репери на международната сигурност", подчерта Крозето.

Няколко държави от НАТО изпратиха малки военни екипи в Гренландия, полуавтономна територия на Дания, за да проучат способностите на алианса да защитава Арктика на фона на нови заплахи от страна на американския президент, че ще превземе Гренландия.

Германия изпраща военен проучвателен екип в Гренландия, заедно с Франция, Нидерландия, Обединеното кралство, Норвегия, Швеция и Финландия.

Скорошната среща между представители на САЩ и Дания и Гренландия не способства за изглаждането на различията.

Министър-председателката Джорджа Мелони, която в момента е на държавно посещение в Япония, се смята за един от най-големите привърженици сред европейските лидер на по-тясното взаимодействие с Вашингтон, фактор, който може да обясни по-предпазливия подход на Рим към напрежението около Гренландия, отбелязва ДПА.