Реал Мадрид обмисля ход за Юрген Клоп

Реал Мадрид може да направи поредна треньорска промяна в рамките на една година, след като клубът вече разглежда различни варианти за лятото. Алваро Арбелоа, който временно пое отбора след раздялата с Шаби Алонсо, не е сигурен за следващия сезон, съобщава gong.bg.

Ръководството на „белите“ вече активно проучва пазара, а едно име продължава да изпъква като сериозен кандидат – бившият наставник на Ливърпул и Борусия Дортмунд Юрген Клоп. Според информации от последните дни германецът би обмислил оферта от „Сантиаго Бернабеу“, ако такава му бъде отправена.

Интересното е, че малко след напускането на Шаби Алонсо Клоп публично изрази критики към управлението на Реал Мадрид, с което сякаш охлади спекулациите около евентуален свой трансфер. Въпреки това испанският журналист Гийем Балаге разкри в подкаста Euro Leagues, че интересът на Реал към германския специалист е напълно реален.

Балаге подчерта, че президентът на клуба Флорентино Перес не се отказва лесно от целите си и вече неведнъж е опитвал да привлече Клоп в Мадрид.

След като напусна Ливърпул, Юрген Клоп се оттегли от активното треньорство и пое поста ръководител на световния футбол в структурата на Ред Бул. До този момент той последователно отхвърляше възможността за завръщане на треньорската скамейка.

Според различни източници обаче Реал Мадрид и националният отбор на Германия остават единствените проекти, които биха могли да го накарат да промени решението си. Германският журналист Рафаел Хьонигщайн припомни, че в миналото Клоп е отказвал на „кралете“ с аргументи като липсата на езикови познания и ангажименти към други клубове.

Днес обстоятелствата изглеждат различни – Клоп живее в Майорка, изучава испански и не е обвързан с конкретен отбор. Според Хьонигщайн позицията му вече не е толкова категорична, както в предишни години.

Остава да се види дали Реал Мадрид ще предприеме конкретни стъпки и дали ще успее да убеди Юрген Клоп да поеме един от най-емблематичните клубове в световния футбол.